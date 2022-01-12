Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиками под Братском

На трассе в Иркутской области рейсовый автобус столкнулся с двумя большегрузами. Пострадали шесть взрослых пассажиров, трое госпитализированы. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства аварии, сообщили сегодня в полиции региона.

Дорожный инцидент произошел вечером 11 января в районе села Кобляково. Автобус с пассажирами следовал из Братска в Усть-Илимск и столкнулся с двумя большегрузами. В салоне находились 40 человек. Шестеро получили травмы и обратились за помощью медикам, трое из пострадавших госпитализированы.

Прокуратура Братского района начала проверку в связи с ДТП. Речь может идти о нарушении законодательства о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок.