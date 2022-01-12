В Иркутской области три человека погибли в ДТП с фурой

Сотрудники ДПС работают на месте крупного дорожно-транспортного происшествия в Усольском районе Иркутской области: утром здесь столкнулись два автомобиля. В результате ДТП три человека погибли, двое госпитализированы, сообщили в региональном управлении МВД.

Информация о ДТП на 1839-м километре федеральной трассы поступила в полицию около восьми часов 12 января. На автодороге Р-255 "Сибирь" столкнулись "Газель" и большегруз Volvo. По предварительным данным, в аварии погибли три человека, еще двое с травмами доставлены в больницу. Все они ехали в отечественном автомобиле.

Дорожная полиция регулирует движение транспорта на месте трагедии.