В Иркутске на маршруте загорелся автобус с пассажирами

На улице Розы Люксембург в столице Приангарья произошло возгорание пассажирского автобуса. Прокуратура Ленинского района Иркутска организовала проверку в связи с ЧП, сообщили в надзорном ведомстве.

Автобус, принадлежащий муниципальному предприятию, загорелся накануне в 17 часов 18 минут местного времени. В салоне находились около двух десятков пассажиров, все они эвакуировались самостоятельно, пострадавших нет. Через 20 минут пожарным удалось справиться с огнем, уточнили в региональном главке МЧС.

После выяснения причины и обстоятельств случившегося сотрудники прокуратуры дадут оценку исполнению требований безопасности перевозки пассажиров в общественном транспорте города.