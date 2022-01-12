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12.01.2022 11:05
Рубрика: Происшествия

В Красноярском крае возбудили дело о гибели семьи в ДТП

Текст: Дмитрий Машуков
Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю
Фото: ГУ МВД России по Красноярскому краю

Сотрудники следственного управления главка МВД по Красноярскому краю возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Речь идет о смертельной аварии в Курагинском районе, где сегодня погибли четыре человека, рассказали в полиции региона.

Фото: ГУ МВД России по Иркутской области
В Иркутской области три человека погибли в ДТП с фурой

Утром 12 января в районе поселка Кошурниково на 150 километре автодороги "Саяны" легковой автомобиль Nissan Almera, выехавший на встречную полосу, столкнулся с маршрутным автобусом. В салоне иномарки находились мужчина, его супруга и их внук с другом-ровесником 2005 года рождения. В результате ДТП они получили смертельные травмы. Трое из 15 пассажиров автобуса обратились за медицинской помощью.

На место трагедии выехали начальник регионального главка МВД генерал-лейтенант Александр Речицкий, эксперты-криминалисты краевого управления полиции. Назначены экспертизы для уточнения обстоятельств случившегося.

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