В Омске сняли художественный фильм о поисках пропавших людей

Лента "Я иду тебя искать" основана на реальных событиях августа 2019 года, когда пропавшего в тайге мальчика Колю Бархатова искали всем миром. Историю про неравнодушных людей омским телевизионщикам удалось снять благодаря поддержке Фонда президентских грантов и помощи отряда "Доброспас-Омск".

Напомним, что родители Коли, взяв сынишку с собой, поехали в лес по ягоды. Увлекшись собиранием ягод, ненадолго отлучились. А когда вернулись, ребенка в машине уже не было. Сначала пытались найти сына самостоятельно. И только вечером обратились за помощью к специалистам. На поиски трехлетнего малыша вышли семьсот человек

- Я отчетливо помню те дни, когда в дремучей тайге искали маленького Колю. Эфир звенел, как натянутая струна. Новости можно было узнать у любого прохожего. Все были в курсе, переживали и молились за ребенка - пусть его найдут! - вспоминает автор проекта, главный редактор тематических программ "12 канала" Елизавета Силявина. - Наши ребята, работавшие в поисковом лагере, потом признавались, рейд был мучительно долгим и нервным. Поэтому известие: найден, жив! - прозвучало, как гром среди ясного неба. У всех сразу гора свалилась с плеч. Нам же все это захотелось зафиксировать, так появилась идея снять кино.

За время поиска телевизионщики сдружились с командой "Доброспас-Омск". Объединили усилия, выиграли президентский грант. Поставили задачу - не просто показать поиск, а с помощью художественных образов и средств рассказать зрителю о важном - о проблемах и причинах пропажи детей. О волонтерах, которые бросая все, мчатся на выручку. О нелепых ошибках, которые мешают эффективному поиску.

На съемки двухчасового фильма ушел почти год. Его участниками стали ведущие актеры омских театров, спасатели, волонтеры. Например, карьериста-следователя сыграл главный продюсер Максим Горяинов. Врача скорой помощи - практикантка с медицинским образованием. В качестве главных консультантов выступили специалисты "Доброспаса".

Кадров, посвященных розыску ребенка, в картине много. Однако создатели ленты решили уйти от документалистики. Поиск важен, но кино должно быть интересным. Поэтому сюжет пронизан приключениями и курьезными ситуациями.

- Снимали фильм в глухой тайге на севере Муромцевского района. Это самый настоящий дремучий лес. Сибирская глубинка: ни света, ни водопровода. Палатки, собственноручно нарубленные дрова, кипяченая вода из речки, - вспоминает режиссер и автор сценария Андрей Кириллов. - К счастью бивак наш находился в сосновом бору, что избавило от нашествия комаров. Это не то, что съемки на болоте.

А с болотом оказалось совсем непросто. Для режиссера было важно, чтобы трясина располагалась в живописном месте. В конце концов нашли подходящую, но за две недели, пока готовились к съемке, под палящими лучами солнца вода почти высохла. Найти новое живописное место для съемок никак не удавалось. Но в конце концов небеса сжалились, началась гроза и буквально на глазах болото стало обретать первозданный вид.

Кстати, все видеолокации в фильме настоящие, нет ни одной построенной декорации.

Сложностей хватало. По словам Андрея Кириллова, вышла заминка с вертолетом, без которого по сценарию обойтись было никак нельзя. В условиях пандемии достать его оказалось очень сложно. Пришлось арендовать за сумасшедшие деньги. Но пока вертолет летел до муромцевских лесов, заказанное время наполовину истекло. Чтобы уложиться в срок, режиссер взял на себя роли актера-спасателя, телемеханика и ассистента. И все-таки успел снять сюжет.

В другой раз на съемочной площадке он появился в образе медведя. Костюм косолапого позаимствовали в Омском хоре. Чтобы выглядело правдоподобно, "картинку" пришлось несколько раз переснимать.

- Я чуть не помер на сорокоградусной жаре в этой огромной шубе, - признается Андрей Кириллов.

Съемки сцен на болоте проходили уже в октябре при температуре плюс четыре градуса. За проход по бездорожью сьемочной техники запросили столько, что просеку киношники прорубали сами. Обмелевшее болото тоже пришлось углублять лопатами. Чтобы актриса не замерзла в холодной воде, поверх гидрокостюма ее обмотали пленкой. Чтобы украсить кадр, привезли настоящую косулю. А вот волков - не рискнули, поэтому под них постригли и покрасили собак. Свора выглядела так натурально, что настоящие волки, которые выли по ночам в чаще, от лагеря предпочли держаться подальше.

Впрочем, все превращения, происходившие на площадке, остались за кадром. Зрители подвоха не заметили, приняли картину тепло. Многие после просмотра подходили к авторам и интересовались, как стать спасателем, куда обращаться? Значит, цель - привлечь внимание людей к поиску пропавших людей, достигнута.

Постановщики обещают показать картину в сетевых кинотеатрах, в том числе и сельских. Увидеть ленту можно также в интернете.

Кстати

Фильм "Я иду тебя искать" - не первая кинематографическая работа омичей. Зрители уже знакомы с двумя художественно-документальными лентами "12 канала". Первая "По следам "Черной кошки" с участием известного актера Бориса Щербакова, посвящена событиям 1946 года, когда в Омске действовала банда бесризорников, убивавшая детей. Несовершеннолетние преступники были столь жестоки, что впервые в судебной практике СССР для них избрали высшую меру наказания.

Еще один фильм - "Несломленный" - посвящен генералу Дмитрию Карбышеву, который прошел пять войн и девять лагерей. Лента стала призером кинофестиваля "ТЭФИ-2021".

Мнение

Марианна Зырянова, основатель омского поискового отряда "Доброспас-Омск":

- Фильм "Я иду искать" авторы постарались сделать захватывающим и интересным. В нем много моментов, которые в остроумной форме показывают, как нельзя себя вести в лесу. Примеров того, как неопытные люди хотят все сделать сами и попадают в переплет. Но, несмотря на легкий жанр, темы в фильме поднимаются нешуточные и очень актуальные. Ведь на самом деле проблема поиска - очень серьезная.

Наш отряд существует уже более десяти лет. За это время мы стали участниками трех сотен поисков, которые в 95 процентах были результативными. Но работа это трудная, требующая сил и стойкости. Пропавших людей ищут сутками, а живыми находят далеко не всегда. Поэтому добровольцы быстро выгорают, а потребность в них, особенно в грибной и охотничий сезоны, а также во время каникул, колоссальная. Поэтому то, что омские кинематографисты сняли этот фильм, для всех нас и для общества в целом очень важно.

Контакт

Содружество волонтеров "Доброспас-Омск", тел.: 8 (960) 996-72-60.