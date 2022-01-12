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12.01.2022 03:45
Рубрика: Общество

Вильфанд: Аномально холодная погода ожидается на юге Западной Сибири

Сильных морозов в большинстве регионов России до конца этой недели синоптики не прогнозируют.

Морозы на Старый Новый год ожидаются лишь в нескольких регионах России

Холоднее всего в ночь с 13 на 14 января будет на юге Западной Сибири. В Омской, Томской и Новосибирской областях, а также в Красноярске ожидаются морозы до -30 градусов. "Температура воздуха будет ниже нормы на 4-6 градусов", - рассказал РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он добавил, что похолодание будет кратковременным. И уже 15 января температура воздуха в этих регионах повысится на 15 градусов. В светлое время суток столбики термометров поднимутся до отметки 0 градусов.

На остальной территории страны ночь Старого Нового года будет теплее нормы, добавил метеоролог.

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