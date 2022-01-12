Глава Минвод ушел в отставку из-за перенесенного коронавируса

На заседании Совета депутатов Минераловодского городского округа сегодня рассмотрели заявление главы муниципалитета Сергея Перцева о сложении полномочий. Об этом сообщили в администрации округа.

Сам чиновник пояснил, что принял это решение из-за состояния здоровья и осложнений, которые вызвал ранее перенесенный коронавирус. Он назвал это решение тяжелым, но необходимым.

"Так случилось, что год назад я серьезно переболел новой коронавирусной инфекцией, которая, к сожалению, не прошла для организма бесследно. Многие месяцы 2021 года я находился в больнице, после - практически в ежедневном режиме - наблюдался у врачей, чтобы оправиться от перенесенного заболевания", - пояснил Перцев на своей странице в Instagram.

Он добавил, что никто не может сказать в точности, сколько потребуется времени, чтобы восстановить здоровье. На посту главы Минеральных Вод он трудился с 2015 года.

Обязанности главы Минераловодского городского округа будет исполнять первый заместитель главы муниципалитета Дмитрий Городний.