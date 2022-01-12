Для крещенских купаний в Заполярье установят бактерицидные лампы

В Мурманской области перед крещенскими купаниями в местах переодевания должны быть установлены бактерицидные лампы.

Об этом условии заявил глава регионального управления Роспотребнадзора Александр Сергеев на очередном заседании областного штаба по эпидемиологической безопасности.

Кроме того, купающиеся при переодевании должны соблюдать социальную дистанцию, использовать антисептик и маски.

Напомним, 19 января православные христиане отмечают один из главных праздников - Крещение Господне.

В 2021 году крещенские купания на ряде водоемов в Заполярье были отменены из-за роста заболеваемости коронавирусом и ненадежного льда.