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Рубрика: Общество

Как карельскую березу спасают от исчезновения с помощью клонирования

Текст: Светлана Цыганкова (Карелия)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 5(8653)
В Карелии может навсегда исчезнуть один из главных брендов республики - карельская береза. Если к концу 1960-х годов насчитывалось около семи тысяч деревьев, то сегодня их в лучшем случае не более двух тысяч. Ученые создают клоны оставшихся деревьев, выращивая их в пробирках по частям - сначала побеги, а потом корни.
Миниатюрные клоны карельской березы могут десятилетиями храниться в баночках. Фото: Светлана Цыганкова / РГ Миниатюрные клоны карельской березы могут десятилетиями храниться в баночках. Фото: Светлана Цыганкова / РГ
Миниатюрные клоны карельской березы могут десятилетиями храниться в баночках. Фото: Светлана Цыганкова / РГ

Сотрудники Института леса Карельского научного центра РАН высадили на опытно-производственной площадке уже более 400 растений, представляющих 32 генотипа карельской березы. Некоторых из них уже нет в дикой природе. Саженцы получили путем клонального микроразмножения. Многие годы этой работой занимается доктор биологических наук главный научный сотрудник лаборатории лесных биотехнологий Лидия Ветчинникова.

Фото: Пресс-служба ГМЗ "Царское Село"
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- К сожалению, много генетического материала мы уже потеряли, - констатирует она. - Но мы работаем и получаем растения хорошего качества.

Как же выращивают клоны карельской березы? Сначала отбирают растение с наиболее выраженными признаками узорчатой текстуры древесины. Ранней весной собирают еще не распустившиеся почки. В лаборатории рост этих почек стимулируют, а когда они начинают распускаться, отбирают точку роста - несколько клеток - и размещают на питательную среду. После появления побега его черенкуют.

- Вновь образованные миниатюрные побеги мы пересаживаем на свежую питательную среду, тем самым сохраняем культуру и создаем коллекцию клонов, увеличивая число деревьев из года в год, - рассказывает Лидия Ветчинникова, - Гелеобразная питательная среда нужна для того, чтобы удержать зеленые побеги на ее поверхности.

"Зародыши" карельской березы сидят по баночкам. В каждой из них на прозрачной субстанции угнездился крохотный росточек с миниатюрным стволиком и зелеными листочками. Таких баночек десятки. Это и есть коллекция клонов карельской березы.

На питательной полутвердой среде в стерильных условиях растения могут жить десятки лет. А когда придет пора вырастить саженец, их перенесут в новые емкости и поместят в тепличные условия, где светло и влажно. Еще пара лет - и юная карельская береза готова к высадке на улице.

Справка "РГ"

Древесина карельской березы отличается высокой прочностью и необычайно красивым узорчатым рисунком. В республике дерево занесено в Красную книгу, его рубка запрещена. На территории региона действуют четыре заказника карельской березы, однако в них растет не более полутора тысяч деревьев. Утверждена региональная целевая программа по сохранению генофонда карельской березы и воспроизводству ее ресурсов.

В регионах Общество Природа Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Карелия

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