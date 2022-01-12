Как в Санкт-Петербурге люди живут без водопровода и канализации

Микрорайону Шувалово на севере Петербурга пророчат большое будущее. К 2029 году здесь обещают открыть сразу две станции метро - "Шуваловский проспект" и "Каменка". В этих местах ведется активное жилищное строительство, кварталы ровных высоких башен растут как на дрожжах. Вслед за ними строятся торговые центры и дороги разной степени полосности. В общем, мегаполис наступает. Но буквально в нескольких сотнях метров от новых кварталов есть одна локация, где кажется, что жизнь замерла на уровне пятидесятых годов прошлого века. На Новоалександровской улице люди до сих пор носят воду ведрами из колонки, а вместо централизованной канализации пользуются выгребной ямой.

Взять ведра и пойти по воду — обычное дело для петербуржцев, которым не повезло жить на Новоалександровской улице. Фото: Сергей Николаев / РГ

Не без изъяна

Ольга Донцова получила комнату в коммунальной квартире дома № 60 по улице Новоалександровской в 1976 году. Дали от 104-го треста.

- Я тогда такая счастливая была, вы не представляете. Свой угол! - говорит Ольга Михайловна.

Конечно, дом оказался не без изъяна. Воды не было, канализации - тоже. Но, говорит петербурженка, получить даже такое жилье считалось в Ленинграде большой удачей.

Причем это были не дореволюционные хибары. Например, дом, где живет Ольга Михайловна, построен в 1956 году. Здесь высокие потолки, на фасадах имеется декор, но канализации и водоснабжения отродясь не было. Конечно, не все здания в 50-е годы в Ленинграде строили такими, но дома без коммуникаций никого не удивляли. Тем более что нередко сети к зданиям тянули уже постфактум. Например, так обрели блага цивилизации жители целого квартала у "Нарвской".

В общем, Ольга Михайловна с мужем тоже ждали. Со временем они расширились до двух комнат, сделали ремонт, отладили быт. Однако заветные коммуникации к ним не спешили протягивать. В 1986 году они встали в очередь на улучшение жилищных условий. Прошло 35 лет. Супруги развелись, но так и живут в своих комнатах и мечтают о водопроводе с канализацией.

Помыться - маленький подвиг

От дома на Новоалександровской, 60, до Невского проспекта около 15 километров по прямой. Но быт местных жителей лишен лоска культурной столицы.

- Воду мы берем из колонки. Каждый день минимум ведра два-четыре приносим, - рассказывает Ольга Михайловна.

Этого хватает, чтобы приготовить пищу, помыть овощи и фрукты, умыться, почистить зубы. Если намечается стирка, то за водой приходится сходить несколько раз. Колонка находится примерно в ста метрах от дома. В морозы она замерзает, а вокруг нее образуется стихийный каток.

- Хорошо хоть грязную воду во двор не нужно выносить, - пенсионерка везде ищет свои плюсы.

В доме есть своя система водоотведения, которая ведет в выгребную яму. Раковина на кухне подключена к трубе. Также в коммунальной квартире есть туалет. На вид он вполне обычный, но смыва нет. Нужно сливать водой из ведра.

Каждый день нужно принести по два ведра воды. Зимой колонка замерзает, а вокруг нее образуется каток

Самая большая проблема у местных жителей - это помыться. Жители трех домов на Новоалександровской улице часто ходят в баню, ближайшая - в полутора километрах от дома. Помывка стоит 550 рублей.

Кто может, ездит мыться к родственникам и друзьям, некоторые специально ради доступа к душевой покупают абонементы в фитнес-клубы, благо в кварталах новостроек таких заведений много. Те, у кого нет абонемента, лишних денег на баню и родственников в квартирах со всеми удобствами, приводят себя в порядок прямо на общей кухне. Процедура эта, говорит Ольга Михайловна, хлопотная, да и коммуналки большие, долго закрытой дверь на кухню держать не получится.

Самое дешевое жилье

Новоалександровская улица - это особый мир. Здесь есть три многоквартирных дома: N 60, 62 и 64. Все - без водопровода и канализации. Начало улицы - это частный сектор. Быт здесь устроен, как в каком-нибудь провинциальном городке: люди живут огородами, кто-то держит дома кур, поговаривают, что у некоторых есть даже бараны.

В частном секторе дома разные, есть откровенные халупы, но стоят и капитальные кирпичные коттеджи, окруженные высокими заборами.

Ну а в трех многоквартирных двухэтажках, по данным сервиса "Наш Петербург", прописано около 30 человек. Каждый дом поделен на четыре квартиры по 12 комнат. Только треть жильцов стоят в очереди на улучшение жилищных условий. Другие соседи или не знают о программах, или не имеют достаточных оснований для постановки на очередь, а возможно, не видят в этом смысла. Наша героиня, например, в очереди с конца восьмидесятых. Новоселья пока не ожидается.

Среди прописанных в домах есть и те, кто купил здесь комнаты относительно недавно. Спрос на такое жилье, как ни странно, есть. Например, недавно здесь выставляли на продажу 15-метровую комнату за 500 тысяч рублей. Это 33 тысячи рублей за "квадрат". Учитывая, что сейчас даже квартиры в хрущевках Петербурга продаются за 150-170 тысяч рублей за квадратный метр, цены на жилье в домах на Новоалександровской выглядят смешными.

Некоторые комнаты стоят пустыми. Собственники по факту там постоянно не живут, держат жилье, что называется, ради петербургской прописки. Ольга Михайловна их понимает и говорит, что было бы ей куда съехать, она бы не раздумывая собрала чемоданы.

Есть ли шанс?

С вопросом, есть ли шанс у жителей Новоалександровской улицы как-то изменить свой быт, "РГ" обратилась в "Водоканал" и комитет по энергетике и инженерному обеспечению. Ответ пришел следующий: проектирование, строительство и реконструкция сетей централизованного водоснабжения и водоотведения в Шувалово до 2023 года не предусмотрено. Но подключение домов к централизованной системе водоснабжения и водоотведения возможно после выполнения мероприятий по строительству сетей и включения их в государственную программу.

"Ближайшие сети бытовой канализации, которые находятся в ведении ..Водоканала.., расположены через железную дорогу на расстоянии 1580 метров. В связи со значительной удаленностью существующих сетей подключение многоквартирных домов к централизованной системе водоотведения целесообразно производить в период реализации схемы", - отметили в комитете.

Техническая возможность подключения объектов к централизованной системе холодного водоснабжения у жителей Новоалександровской есть, ближайшая сеть водопровода диаметром 150 мм, к которой возможно выполнить подключение, проходит в 15-16 метрах от многострадальных домов. Жильцам нужно заключить договор с "Водоканалом". Услуга эта платная. Подключение дома N 60 может обойтись в 396 тысяч рублей, № 62 и № 64 - в 421 тысячу. Проблема не только в деньгах. Под домами не оформлены земельные участки. А это, говорят в "Водоканале", не позволяет определить координаты точек подключения, протяженность планируемого к строительству водопроводного ввода и размер платы за подключение.

Но даже если жильцы скооперируются, найдут кадастрового инженера, определят границы участков и заключат договор на подключение воды, в этой спецоперации не будет особого смысла, поскольку выгребные ямы, которыми люди сейчас пользуются, не рассчитаны на большое количество стоков. А при организации системы централизованного водоснабжения их объемы, конечно, возрастут в несколько раз.

Когда конкретно на Новоалександровской улице появится централизованная система канализации, неизвестно. Пару раз во время личных приемов жильцы слышали от чиновников, что сети к ним будут тянуть в 2030 году. Ускорить этот процесс сейчас пытаются активисты Общероссийского народного фронта. Они взяли ситуацию на контроль и направили соответствующие запросы в исполнительные органы.

Тем временем

В администрации Приморского района Петербурга "РГ" сообщили, что все три дома не являются аварийными, то есть под снос они в обозримой перспективе не попадут. На вопрос, что делать жильцам, чиновники посоветовали людям стать участниками программы по расселению коммунальных квартир.

Ольга Донцова не против. Правда, согласно программе, город дает жителям коммуналок субсидию, которая не полностью покрывает стоимость жилья в новом месте. Если бы у Ольги Михайловны были сколько-нибудь серьезные накопления, она бы давно съехала без всяких программ.