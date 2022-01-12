Новый год не принес жителям СЗФО существенных перемен. Подытоживая изменения в законодательстве регионов, можно заметить, что местные власти так или иначе фокусируются на поддержке семей. От совсем юных, студенческих, до умудренных опытом, отметивших золотую свадьбу.

Санкт-Петербург: дорожает транспорт

С 1 января 2022 года в Петербурге существенно увеличилась стоимость проезда в общественном транспорте. Стоимость одной поездки в метро теперь составляет 65 рублей, в автобусах, троллейбусах и трамваях - 60 рублей. В Смольном называют этот тариф "гостевым" - большинство петербуржцев давно отказались от жетонов и билетов в пользу электронных форм оплаты проезда. Это существенно выгоднее: при оплате с помощью электронного кошелька "Подорожник" одна поездка в метро обойдется в 45 рублей, а в автобусе, троллейбусе или трамвае - в 40 рублей. Использование Единой карты петербуржца дает дополнительную экономию в 10 рублей при поездке на метро - 35 рублей. Но зато "Подорожник" с 1 апреля даст пользователям дополнительное преимущество.

- Планируется ввести на указанном билете пересадочный тариф "60 минут", по которому стоимость первой поездки на социальном маршруте наземного транспорта составит 40 рублей, стоимость второй поездки - 10 рублей, третья и последующие поездки будут бесплатны для пассажира, - рассказали в городском комитете по транспорту.

Отметим, что с Нового года в Петербурге дорожают также услуги ЖКХ. Во-первых, за вывоз мусора теперь отвечает единый городской "Невский экологический оператор". Его тариф будет выше, чем в среднем плата, которую собирали в 2021 году: 6,40 рубля против 5,58. А вот тарифы на воду и отопление в Петербурге и некоторых других регионах изменятся через полгода - с 1 июля.

Хорошая новость для горожан почтенного возраста. С этого года петербуржцы, отметившие 90-летие, получат 15 тысяч рублей. Те, кому исполнится 95 лет, - 20 тысяч. Столетним юбилярам полагается 25 тысяч. Начиная с возраста в 101 год долгожителям устанавливается ежегодная выплата по 25 тысяч рублей. Деньги начисляются автоматически.

Проезд подорожал, но способы сэкономить есть. Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Ленинградская область: награда за золотую свадьбу

Власти Ленинградской области решили поощрить крепкие семьи. С 1 января 2022 года увеличен размер единовременных выплат к юбилею совместной жизни. На золотую свадьбу юбилярам теперь подарят из бюджета региона 50 тысяч рублей (раньше было 20), и за каждое следующее десятилетие будут прибавлять еще по 10 тысяч, а выплата к 75-летию совместной жизни составит 75 тысяч рублей. Заявление на получение выплаты можно подать не позднее трех лет с юбилейной даты.

В регионе также несколько подорожал проезд в электричках. Как сообщают в Северо-Западной пригородной пассажирской компании, стоимость проезда в обычных поездах пригородного сообщения теперь составляет 38 рублей за первые 14 километров и 2 рубля 78 копеек за каждый последующий километр. В "Ласточках" - 44 рубля и 3 рубля 16 копеек соответственно.

Карелия: карманные деньги для сироты

В этом году дети-сироты Карелии будут ежемесячно получать по одной тысяче рублей на личные нужды. По статистике, 60 процентов ребят, которые живут в сиротских учреждениях при живых родителях, не получают от своих пап и мам никаких алиментов. А если те и перечисляют какие-то крохи, деньги сохраняются на счету ребенка, чтобы после выпуска из учреждения он смог иметь пусть небольшие, но собственные средства.

Между тем дети должны приучаться правильно тратить деньги, думать, что необходимо купить, а от чего можно и отказаться, понимать, когда можно побаловать себя походом в кино, а когда стоит сэкономить. И если для домашних детей это не проблема, родители выделяют им деньги на карманные расходы, то у сирот такой возможности нет. Теперь "карманную тысячу" они будут получать из регионального бюджета.

Власти Карелии полагают, что это поможет детям социализироваться, будет воспитывать финансовую грамотность и даже способствовать профилактике правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.

Архангельская область: все для семей с детьми

В Поморье вступили в силу новые законы, призванные поддержать семьи с детьми. Так, с 1 января 2022 года региональный материнский капитал здесь выплачивают на третьего и каждого последующего ребенка в семье (ранее эта выплата предоставлялась только на одного ребенка). Размер маткапитала в этом году также увеличили: теперь он составляет 113 568 рублей, причем потратить его теперь можно на любые нужды семьи.

Кроме того, на уровне регионального законодательства дифференцирована также выплата, на которую многодетные могут претендовать взамен земельного участка. Она составит 210 тысяч рублей для семей с тремя детьми, 260 тысяч - с четырьмя, 310 тысяч - для семей с пятью детьми и более. До этого размер выплаты составлял для всех семей 210 тысяч рублей.

Также с этого года в регионе ввели льготный проезд на пригородных поездах для детей от пяти до семи лет - теперь мамы и папы могут покупать им билеты со скидкой 50 процентов. Ранее купить билет за полцены могли только студенты и школьники. Детям же до пяти лет оплачивать билет вовсе не требуется. В итоге дошкольники пяти-семи лет ездили в железнодорожном транспорте за полноценный тариф. Сейчас эту несправедливость устранили.

Калининградская область: студенческий маткапитал

В самом западном регионе тоже сделали акцент на поддержке семей. С 1 января 2022 года в Калининградской области увеличился так называемый студенческий маткапитал. Это сумма, которую однократно выплачивают при рождении первого ребенка женщинам, родившим во время обучения по очной или очно-заочной форме в высшем или среднем учебном заведении либо в течение трех лет после его окончания. Такую меру соцподдержки в регионе ввели в 2020 году, чтобы побудить молодых родителей не откладывать рождение первенцев. Сейчас выплата выросла на 15 процентов - с 300 до 345 тысяч рублей.

- Индексация распространяется и на те сертификаты, которые семьи уже получили, но не успели ими воспользоваться. Если сумма потрачена частично, будет выполнен перерасчет на ее остаток, - отметила глава регионального министерства социальной политики Анжелика Майстер.

В Вологодской и Мурманской областях работают над привлечением медиков. Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Вологодская область: кадры для ФАПов

В Вологодской области думают о медицинских кадрах. Здесь студенты, которые планируют трудоустроиться в фельдшерско-акушерские пункты, будут получать дополнительную стипендию в четыре тысячи рублей. С одним условием: после получения диплома медики должны проработать на селе не менее трех лет.

Еще одно новшество этого года - в Вологде с 1 января подорожал проезд в общественном транспорте. Плата за одну поездку по наличному расчету на большинстве маршрутов теперь составляет 32 рубля, по безналичному - 30 рублей, по карте "Забота" - 28 рублей.

Исключение - маршруты N 37 и N 37Э, которые связывают Вологду и село Молочное и являются более протяженными и менее загруженными. Здесь билеты подорожали до 39 рублей при оплате наличными и до 37 рублей при использовании карты.

Мурманская область: зеленый свет медикам

В Заполярье с 2022 года существенно увеличена единовременная выплата для врачей и медперсонала, приезжающих работать в регион. Ранее приезжие врачи получали 500 тысяч "поощрительных" рублей, а средний медперсонал - 300 тысяч. Теперь первые будут получать один миллион, а вторые - 500 тысяч. При этом срок обязательства медика отработать по основному месту в Мурманской области возрастает до пяти лет.