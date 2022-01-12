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Новый год не принес жителям СЗФО существенных перемен. Подытоживая изменения в законодательстве регионов, можно заметить, что местные власти так или иначе фокусируются на поддержке семей. От совсем юных, студенческих, до умудренных опытом, отметивших золотую свадьбу.
В Ленинградской области супруги-юбиляры будут получать выплаты по числу совместно прожитых лет. Фото: iStock В Ленинградской области супруги-юбиляры будут получать выплаты по числу совместно прожитых лет. Фото: iStock
В Ленинградской области супруги-юбиляры будут получать выплаты по числу совместно прожитых лет. Фото: iStock

Санкт-Петербург: дорожает транспорт

С 1 января 2022 года в Петербурге существенно увеличилась стоимость проезда в общественном транспорте. Стоимость одной поездки в метро теперь составляет 65 рублей, в автобусах, троллейбусах и трамваях - 60 рублей. В Смольном называют этот тариф "гостевым" - большинство петербуржцев давно отказались от жетонов и билетов в пользу электронных форм оплаты проезда. Это существенно выгоднее: при оплате с помощью электронного кошелька "Подорожник" одна поездка в метро обойдется в 45 рублей, а в автобусе, троллейбусе или трамвае - в 40 рублей. Использование Единой карты петербуржца дает дополнительную экономию в 10 рублей при поездке на метро - 35 рублей. Но зато "Подорожник" с 1 апреля даст пользователям дополнительное преимущество.

Фото: Олег Прасолов / РГ
Какие законы вступают в силу в 2022 году

- Планируется ввести на указанном билете пересадочный тариф "60 минут", по которому стоимость первой поездки на социальном маршруте наземного транспорта составит 40 рублей, стоимость второй поездки - 10 рублей, третья и последующие поездки будут бесплатны для пассажира, - рассказали в городском комитете по транспорту.

Отметим, что с Нового года в Петербурге дорожают также услуги ЖКХ. Во-первых, за вывоз мусора теперь отвечает единый городской "Невский экологический оператор". Его тариф будет выше, чем в среднем плата, которую собирали в 2021 году: 6,40 рубля против 5,58. А вот тарифы на воду и отопление в Петербурге и некоторых других регионах изменятся через полгода - с 1 июля.

Хорошая новость для горожан почтенного возраста. С этого года петербуржцы, отметившие 90-летие, получат 15 тысяч рублей. Те, кому исполнится 95 лет, - 20 тысяч. Столетним юбилярам полагается 25 тысяч. Начиная с возраста в 101 год долгожителям устанавливается ежегодная выплата по 25 тысяч рублей. Деньги начисляются автоматически.

Проезд подорожал, но способы сэкономить есть. Фото: Михаил Киреев / РИА Новости

Ленинградская область: награда за золотую свадьбу

Власти Ленинградской области решили поощрить крепкие семьи. С 1 января 2022 года увеличен размер единовременных выплат к юбилею совместной жизни. На золотую свадьбу юбилярам теперь подарят из бюджета региона 50 тысяч рублей (раньше было 20), и за каждое следующее десятилетие будут прибавлять еще по 10 тысяч, а выплата к 75-летию совместной жизни составит 75 тысяч рублей. Заявление на получение выплаты можно подать не позднее трех лет с юбилейной даты.

В регионе также несколько подорожал проезд в электричках. Как сообщают в Северо-Западной пригородной пассажирской компании, стоимость проезда в обычных поездах пригородного сообщения теперь составляет 38 рублей за первые 14 километров и 2 рубля 78 копеек за каждый последующий километр. В "Ласточках" - 44 рубля и 3 рубля 16 копеек соответственно.

Фото: iStock
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Карелия: карманные деньги для сироты

В этом году дети-сироты Карелии будут ежемесячно получать по одной тысяче рублей на личные нужды. По статистике, 60 процентов ребят, которые живут в сиротских учреждениях при живых родителях, не получают от своих пап и мам никаких алиментов. А если те и перечисляют какие-то крохи, деньги сохраняются на счету ребенка, чтобы после выпуска из учреждения он смог иметь пусть небольшие, но собственные средства.

Между тем дети должны приучаться правильно тратить деньги, думать, что необходимо купить, а от чего можно и отказаться, понимать, когда можно побаловать себя походом в кино, а когда стоит сэкономить. И если для домашних детей это не проблема, родители выделяют им деньги на карманные расходы, то у сирот такой возможности нет. Теперь "карманную тысячу" они будут получать из регионального бюджета.

Власти Карелии полагают, что это поможет детям социализироваться, будет воспитывать финансовую грамотность и даже способствовать профилактике правонарушений, совершаемых несовершеннолетними.

Архангельская область: все для семей с детьми

В Поморье вступили в силу новые законы, призванные поддержать семьи с детьми. Так, с 1 января 2022 года региональный материнский капитал здесь выплачивают на третьего и каждого последующего ребенка в семье (ранее эта выплата предоставлялась только на одного ребенка). Размер маткапитала в этом году также увеличили: теперь он составляет 113 568 рублей, причем потратить его теперь можно на любые нужды семьи.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
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Кроме того, на уровне регионального законодательства дифференцирована также выплата, на которую многодетные могут претендовать взамен земельного участка. Она составит 210 тысяч рублей для семей с тремя детьми, 260 тысяч - с четырьмя, 310 тысяч - для семей с пятью детьми и более. До этого размер выплаты составлял для всех семей 210 тысяч рублей.

Также с этого года в регионе ввели льготный проезд на пригородных поездах для детей от пяти до семи лет - теперь мамы и папы могут покупать им билеты со скидкой 50 процентов. Ранее купить билет за полцены могли только студенты и школьники. Детям же до пяти лет оплачивать билет вовсе не требуется. В итоге дошкольники пяти-семи лет ездили в железнодорожном транспорте за полноценный тариф. Сейчас эту несправедливость устранили.

Калининградская область: студенческий маткапитал

В самом западном регионе тоже сделали акцент на поддержке семей. С 1 января 2022 года в Калининградской области увеличился так называемый студенческий маткапитал. Это сумма, которую однократно выплачивают при рождении первого ребенка женщинам, родившим во время обучения по очной или очно-заочной форме в высшем или среднем учебном заведении либо в течение трех лет после его окончания. Такую меру соцподдержки в регионе ввели в 2020 году, чтобы побудить молодых родителей не откладывать рождение первенцев. Сейчас выплата выросла на 15 процентов - с 300 до 345 тысяч рублей.

- Индексация распространяется и на те сертификаты, которые семьи уже получили, но не успели ими воспользоваться. Если сумма потрачена частично, будет выполнен перерасчет на ее остаток, - отметила глава регионального министерства социальной политики Анжелика Майстер.

В Вологодской и Мурманской областях работают над привлечением медиков. Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости

Вологодская область: кадры для ФАПов

В Вологодской области думают о медицинских кадрах. Здесь студенты, которые планируют трудоустроиться в фельдшерско-акушерские пункты, будут получать дополнительную стипендию в четыре тысячи рублей. С одним условием: после получения диплома медики должны проработать на селе не менее трех лет.

Еще одно новшество этого года - в Вологде с 1 января подорожал проезд в общественном транспорте. Плата за одну поездку по наличному расчету на большинстве маршрутов теперь составляет 32 рубля, по безналичному - 30 рублей, по карте "Забота" - 28 рублей.

Исключение - маршруты N 37 и N 37Э, которые связывают Вологду и село Молочное и являются более протяженными и менее загруженными. Здесь билеты подорожали до 39 рублей при оплате наличными и до 37 рублей при использовании карты.

Мурманская область: зеленый свет медикам

В Заполярье с 2022 года существенно увеличена единовременная выплата для врачей и медперсонала, приезжающих работать в регион. Ранее приезжие врачи получали 500 тысяч "поощрительных" рублей, а средний медперсонал - 300 тысяч. Теперь первые будут получать один миллион, а вторые - 500 тысяч. При этом срок обязательства медика отработать по основному месту в Мурманской области возрастает до пяти лет.

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