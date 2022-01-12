Музей "Планета Океан" в Калининграде будет содержать 29 аквариумов

В Калининграде строят одно из самых необычных сферических зданий страны - новый корпус Музея Мирового океана "Планета Океан". Внутри гигантского шара диаметром 42,5 метра побывала корреспондент "РГ".

Стеклянная синяя планета в центре города, на берегу реки Преголя, лежит на волне - изогнутом козырьке. Этот проект петербургского архитектора Олега Романова победил в международном архитектурном конкурсе.

"Шарик", как называют его калининградцы, уже стал одним из символов города, хотя до открытия его для посетителей еще далеко: оно планируется на 2024 год. Впрочем, строители обещают справиться раньше, хотя объект беспрецедентный и инженерные решения здесь будут применяться уникальные. Ведь в новом корпусе крупнейшего комплексного морского музея страны разместятся 29 аквариумов, зал "Большой океан" высотой 18 метров, семь лабораторий, научные площадки, библиотека, кинопланетарий и еще много всего.

- Площадь этого девятиэтажного корпуса - без малого 10 тысяч квадратных метров, - рассказывает генеральный директор музея Светлана Сивкова. - В мире аналогов круглых зданий с таким наполнением нет. У нас здесь синтез науки, техники и аквариумов, и мы уже точно знаем, что где будет находиться.

"Планета Океан" - не просто внешне эффектный, но и научный архитектурный объект.

- Это реальный вид Земли из космоса, - поясняет начальник отдела капитального строительства Музея Мирового океана Юлия Осинцева. - Рисунок на поверхности сделан по фотографии НАСА, есть привязка по нулевому меридиану и по экватору. Человек, который знает географию, может определить, на какую точку земной поверхности он смотрит.

Чтобы собрать "шарик", возвышающийся над соседними жилыми многоэтажками, понадобилось около двух тысяч тяжелых каленых стекол повышенной прочности, на которые рисунок нанесен особыми белыми керамическими красками.

- Обычно здания такого типа всегда стеклят треугольниками, а у нас сохранена идея глобуса: пятиградусная сетка и в каждом ряду стекла отличаются по размеру от последующего ряда. Внизу - большие, а чем ближе к полюсу, тем они меньше, но конфигурация сохраняется, - говорит Юлия Осинцева. - Сложность была в том, чтобы собрать этот пазл: он не только должен сойтись геометрически, но и рисунком совпасть.

Здание планируется подсвечивать так, чтобы был переход света по шару, который создаст эффект вращения. Самое сложное, над чем уже ломают голову инженеры, - добиться, чтобы подсветка не мешала спать людям в соседних домах.

Кстати

Экспозиция начнется с аквариумов, представляющих водоемы Калининградской области - река Преголя, озеро Виштынец. Дальше - пресноводные аквариумы разных континентов и постепенное приближение к океану. В мангровом лесу и лагуне можно будет наблюдать рыб-прыгунов, способных бегать по суше и лазить по деревьям. Пройти по туннелю через аквариум с парящими над головой скатами, увидеть кормление мурен, полюбоваться живым коралловым рифом...

- Общее водоизмещение всех 29 аквариумов, которые разместятся в новом корпусе, - порядка 1,2 миллиона литров, - рассказывает Юрий Тришкин, заведующий отделом аквариумистики Музея Мирового океана. - В самом крупном - 650 тонн воды, высота столба - восемь метров. Он предназначен для содержания крупных акул (тигровая, которая достигает длины 3,5 метра и весит около 300 килограммов, черноперая, белоперая, акула-нянька), а также крупных рыб тропических вод, которые могут с ними соседствовать.