Музей "Планета Океан" в Калининграде будет содержать 29 аквариумов

Новости

Посол: Назарбаев находится в столице Казахстана 15:53
Эксперты оценили снижение порога капвложений в свободный порт Владивосток 15:52
Песков рассказал об участии Путина в работе штаба по борьбе с ковидом 15:48
ФМБА обеспечит РФ новыми тест-системами для выявления "омикрона" за 7-10 дней 15:47
В Москве обнаружили тело бывшего помощника Владимира Жириновского 15:43
Песков прокомментировал планы Канье Уэста встретиться с Путиным 15:33
Бросивший файер в полицейских в Москве получил 5 лет колонии 15:27
Россельхознадзор запретил ввоз животноводческой продукции из Казахстана 15:22
Песков: Нет связи между военными учениями в РФ и переговорами с Западом 15:20
Лавров обсудил с главой МИД Греции ход переговоров о гарантиях безопасности 15:17
Эксперт объяснил решение проиндексировать пенсии россиян выше инфляции 14:53
Песков заявил о нежелании России сыпать угрозами 14:47
Володин рассказал о взаимодействии депутатов и прокуратуры по защите прав граждан 14:46
У Леонида Куравлева диагностировали тяжелое поражение мозга 14:39
Число участников аварии под Липецком выросло до 19 14:32
Понтифик нанес внезапный визит в магазин музыкальных дисков 14:32
В Бельгии сертификат о прививках выдадут только после ревакцинации 14:22
Песков оценил перспективы новой встречи по Донбассу 14:00
"Кинопоиск" рассказал, что россияне смотрели в праздники 13:59
Путину дадут рекомендации по работе при ухудшении эпидситуации 13:58
В Кремле прокомментировали информацию об усилении охраны Байконура 13:57
Песков: Россия знает, как минимизировать последствия мирового кризиса 13:56
Смолов перешел из "Локомотива" в "Динамо" 13:54
В Кремле прокомментировали сообщения о вводе QR-кодов на транспорте 13:49
В ЕС могут создать должность комиссара по защите животных 13:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Три века российской прокуратуры
Три века российской прокуратуры
12.01.2022 15:50
Рубрика: Общество

Музей "Планета Океан" в Калининграде будет содержать 29 аквариумов

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 5(8653)
В Калининграде строят одно из самых необычных сферических зданий страны - новый корпус Музея Мирового океана "Планета Океан". Внутри гигантского шара диаметром 42,5 метра побывала корреспондент "РГ".
Внутри гигантского шара разместятся 29 аквариумов общим водоизмещением 1,2 миллиона литров. Фото: Светлана Песоцкая / РГ Внутри гигантского шара разместятся 29 аквариумов общим водоизмещением 1,2 миллиона литров. Фото: Светлана Песоцкая / РГ
Внутри гигантского шара разместятся 29 аквариумов общим водоизмещением 1,2 миллиона литров. Фото: Светлана Песоцкая / РГ

Стеклянная синяя планета в центре города, на берегу реки Преголя, лежит на волне - изогнутом козырьке. Этот проект петербургского архитектора Олега Романова победил в международном архитектурном конкурсе.

Фото: Архив Мурманского океанариума
В Мурманске закроется самый северный в Европе океанариум

"Шарик", как называют его калининградцы, уже стал одним из символов города, хотя до открытия его для посетителей еще далеко: оно планируется на 2024 год. Впрочем, строители обещают справиться раньше, хотя объект беспрецедентный и инженерные решения здесь будут применяться уникальные. Ведь в новом корпусе крупнейшего комплексного морского музея страны разместятся 29 аквариумов, зал "Большой океан" высотой 18 метров, семь лабораторий, научные площадки, библиотека, кинопланетарий и еще много всего.

- Площадь этого девятиэтажного корпуса - без малого 10 тысяч квадратных метров, - рассказывает генеральный директор музея Светлана Сивкова. - В мире аналогов круглых зданий с таким наполнением нет. У нас здесь синтез науки, техники и аквариумов, и мы уже точно знаем, что где будет находиться.

"Планета Океан" - не просто внешне эффектный, но и научный архитектурный объект.

- Это реальный вид Земли из космоса, - поясняет начальник отдела капитального строительства Музея Мирового океана Юлия Осинцева. - Рисунок на поверхности сделан по фотографии НАСА, есть привязка по нулевому меридиану и по экватору. Человек, который знает географию, может определить, на какую точку земной поверхности он смотрит.

Фото: Пресс-служба Приморского океанариума.
В Приморском океанариуме впервые родился детеныш древней акулы

Чтобы собрать "шарик", возвышающийся над соседними жилыми многоэтажками, понадобилось около двух тысяч тяжелых каленых стекол повышенной прочности, на которые рисунок нанесен особыми белыми керамическими красками.

- Обычно здания такого типа всегда стеклят треугольниками, а у нас сохранена идея глобуса: пятиградусная сетка и в каждом ряду стекла отличаются по размеру от последующего ряда. Внизу - большие, а чем ближе к полюсу, тем они меньше, но конфигурация сохраняется, - говорит Юлия Осинцева. - Сложность была в том, чтобы собрать этот пазл: он не только должен сойтись геометрически, но и рисунком совпасть.

Здание планируется подсвечивать так, чтобы был переход света по шару, который создаст эффект вращения. Самое сложное, над чем уже ломают голову инженеры, - добиться, чтобы подсветка не мешала спать людям в соседних домах.

Кстати

Экспозиция начнется с аквариумов, представляющих водоемы Калининградской области - река Преголя, озеро Виштынец. Дальше - пресноводные аквариумы разных континентов и постепенное приближение к океану. В мангровом лесу и лагуне можно будет наблюдать рыб-прыгунов, способных бегать по суше и лазить по деревьям. Пройти по туннелю через аквариум с парящими над головой скатами, увидеть кормление мурен, полюбоваться живым коралловым рифом...

- Общее водоизмещение всех 29 аквариумов, которые разместятся в новом корпусе, - порядка 1,2 миллиона литров, - рассказывает Юрий Тришкин, заведующий отделом аквариумистики Музея Мирового океана. - В самом крупном - 650 тонн воды, высота столба - восемь метров. Он предназначен для содержания крупных акул (тигровая, которая достигает длины 3,5 метра и весит около 300 килограммов, черноперая, белоперая, акула-нянька), а также крупных рыб тропических вод, которые могут с ними соседствовать.

В регионах Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград

Главное сегодня

В СФ назвали размер прибавки к пенсии при индексации на 8,6%
Песков: Процесс вывода миротворцев из Казахстана координирует ОДКБ
Путин заявил, что "Спутник V" эффективнее других вакцин
Посол: Назарбаев находится в столице Казахстана
Российский телеведущий Михаил Зеленский умер на отдыхе в Доминикане
Вузы подготовили правила приема на 2022 год
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады