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12.01.2022 12:10
Рубрика: Происшествия

Передумавшая увольняться петербурженка отсудила у начальника 700 тыс. руб.

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге главный бухгалтер одной из городских фирм отсудила с работодателя 700 тысяч рублей в счет зарплаты за вынужденные прогулы. Пикантности в эту историю добавляет то обстоятельство, что женщина вначале написала заявление об увольнении, потом передумала уходить и отсудила с работодателя деньги за период, когда она не работала.

Фото: iStock
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Как сообщает Управление федеральной службы судебных приставов по Петербургу, женщина, написав заявление, заболела и передумала уходить с этой работы.

Трудовой кодекс разрешает сотруднику передумать и отозвать ранее написанное заявление об увольнении, главное, чтобы он успел это сделать в течение двух недель с момента подачи бумаги.

Бухгалтер все сделала по закону, принесла новое заявление, что хочет остаться. Начальник его не принял. Тогда женщина послала бумагу заказным письмом.

Согласно ТК РФ, работодатель обязан принять такой отзыв и остановить процедуру увольнения. Единственное исключение - это если компания уже пригласила на работу другого человека вместо увольняющегося. Но приглашение должно быть письменным.

Нашел ли начальник на место женщины другого кандидата, неизвестно, но когда она вышла с больничного на работу, ей сообщили, что она давно уволена.

Фото: iStock
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Петербурженка подала иск во Фрунзенский районный суд, она потребовала восстановить ее на работе и выплатить ей зарплату за вынужденные прогулы. Рассмотрев все обстоятельства, суд принял сторону женщины и вынес решение удовлетворить ее требования. В общей сложности работодатель должен был выплатить петербурженке 700 тысяч рублей.

Но добровольно компания исполнять решение суда не захотела. Тогда приставы наложили арест на машину, принадлежащую фирме, и лишь тогда компания перечислила женщине деньги.

Стоит отметить, что после всей этой эпопеи, бухгалтер из конторы все же уволилась. На сей раз по-настоящему.

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