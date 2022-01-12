Петербург преодолевает последствия "мусорного кризиса"

Жители Петербурга продолжают жаловаться на несвоевременный вывоз мусора. В новогодние праздники горожане говорили о "мусорном коллапсе" и о том, что буквально тонут в горах бытовых отходов.

С 1 января 2022 года обращение с твердыми коммунальными отходами всего Петербурга находится в ведении единого регионального оператора - "Невского экологического оператора" (НЭО). Предполагалось, что такая мусорная реформа позволит сделать систему более прозрачной, улучшит экологию, предотвратит появление несанкционированных и неконтролируемых свалок. Практика показала, что заставить абсолютно новую систему работать без сбоев невозможно. В Государственной жилищной инспекции уже признали: с первых дней работы оператора есть за что штрафовать.

- За минувшие праздники инспекторы проверили 1291 многоквартирный дом. В основном управляющие организации со своими обязанностями справлялись, однако было выявлено 29 процентов нарушений, - сообщили в ГЖА. - За выявленные нарушения должностные и юридические лица будут привлечены к административной ответственности, в том числе и оператор.

Как пояснил корреспонденту "РГ" заместитель руководителя ВЦКП Александр Локтионов, причины нестабильной работы нового оператора нужно искать в его взаимодействии с подрядчиками. Договоры с управляющими компаниями, ТСЖ и ЖСК считаются заключенными даже в том случае, если они не проявили инициативы - на 16-й день с момента размещения предложения о заключении договора на официальном сайте оператора. Однако на практике так происходит не всегда.

Отчасти проблема заключается в сжатых сроках подготовки новой мусорной реформы

- В понедельник я повторно направил заявку на заключение договора с приложением всех необходимых документов, - рассказал председатель небольшого ТСЖ на 100 квартир Сергей Удович, - а параллельно - жалобу диспетчеру. В нашем доме мусоропровод, и отходы уже не помещаются в мусорной камере. Обещали, что в течение двух-трех дней вывезут.

А вот с компаниями-перевозчиками НЭО должен заключить договор по всей форме. Сейчас оператор сотрудничает с тремя такими фирмами, но одна из старейших на этом рынке - "Автопарк N 6 "Спецтранс" - соответствующего контракта не получила. До последнего времени она обслуживала семь районов Санкт-Петербурга: Красногвардейский, Невский, Калининский, Приморский, Выборгский, Петроградский, Центральный. В Невском и Приморском сегодня - самая плачевная ситуация.

В НЭО официально признали, что "на данный момент региональный оператор вместе с подрядными организациями концентрирует усилия в правобережной части Невского района и Приморском районе Санкт-Петербурга, где пока фиксируется самое большое число жалоб на нерегулярный вывоз ТКО, на сегодняшний день на этих территориях задействовано максимальное количество ресурсов".

Каких именно ресурсов - не уточняется. Но зато точно известно, что "Автопарк N 6 "Спецтранс" сейчас по всему городу забирает свои мусорные баки с контейнерных площадок. Всего их около 20 тысяч, и, скорее всего, эти контейнеры "переедут" в Ленинградскую область, где компания продолжит работу. А петербуржцам только и остается, что жаловаться на горячую линию.

Отчасти проблема заключается в сжатых сроках подготовки новой мусорной реформы: НЭО был создан меньше года назад, а договоры заключались в конце ноября прошлого года. Контейнеры, говорит официальный представитель НЭО Дина Койрес, у них есть. Теперь важно, чтобы прежний владелец не забрал свое имущество одномоментно и дал возможность новому подрядчику заменить баки в нормальном режиме. Отчасти это просчеты самих УК и ТСЖ. Отчасти просто издержки переходного периода, своего рода "болезни роста". Приходится, к примеру, решать проблемы закрытых дворов - раньше ее снимали буквально на уровне личных контактов между дворником и водителем мусоровоза.

- Раньше услуга была жилищной, а не коммунальной, - поясняет Дина Койрес, - и договор на вывоз мусора можно было заключить с любой небольшой компанией. Зачастую так образовывались стихийные свалки. Сейчас мы отслеживаем весь путь ТКО от дома до полигона и постараемся сделать город чище.

За чистоту, однако, придется доплатить. Цены нового оператора в среднем почти на рубль выше, чем прежние городские тарифы. Однако в уже упомянутом ТСЖ Невского района они будут выше больше чем в три раза. Единый тариф установлен на уровне 6,4 рубля с квадратного метра, в то время как в декабре жители заплатили 1,74 рубля. То есть вместо 107 рублей с трехкомнатной квартиры придется отдать более 350.