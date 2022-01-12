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12.01.2022 10:41

Петербуржцы жалуются на неубранный снег во дворах и сосульки

Текст: Марина Ледяева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Экономика Северо-Запада № 4(8652)
На днях в Северной столице установлен новый рекорд этой зимы по высоте снежного покрова - 37 сантиметров. Жалобы на неубранный снег и наледь лидируют среди обращений на портал "Наш Санкт-Петербург". Городские власти регулярно рапортуют о тоннах вывезенных осадков. Но если дороги более-менее чистятся, то во дворах порой невозможно ни пройти ни проехать. А со многих крыш свисают белые глыбы и сосульки, которые при скачке температуры могут упасть на прохожих. Это повторяется каждую снежную зиму.

"Катастрофически не хватает дворников и малой уборочной техники, - жалуется на портале "Наш Петербург" Наталия, жительница дома 29, корпус 8, литера А, по проспекту Космонавтов (Московский район). - Территория нашего двора не очищается от снега. Он тает, слеживается, накапливается. На время праздников многие автомобили уехали, и парковочные места превратились в снежные торосы".

Фото: iStock
В Петербурге высота снежного покрова достигла рекордной отметки

"Сосульки опасно свисают с крыши и балкона нашего дома. Две из них упали прямо передо мной. После четырех обращений по номеру 004 никаких мер принято не было. Пришла смс, что проблема устранена, но это неправда", - пишет Римма из дома 33, литера А, по улице 8-й Советской улице (Центральный район).

Только за один день на портал приходят десятки подобных жалоб со всех уголков города. Нарекания вызывает даже очистка Невского проспекта.

При этом за уборку снега и наледи в Петербурге отвечает множество различных организаций. Как поясняет госжилинспекция города, основную часть дорожно-транспортной сети - улицы и проспекты с тротуарами - убирают предприятия комитета по благоустройству. Мосты, набережные, надземные и подземные переходы - "Мостотрест". Внутриквартальные территории в 12 районах города закреплены за их администрациями, а в шести остальных - за муниципальными образованиями. Штатных дворников у них нет - нанимают подрядчиков. Придомовые территории и крыши домов чистят управляющие компании, ТСЖ и ЖСК.

Эксперты все чаще высказывают мнение, что такое многообразие и приводит к проблемам.

В городе недостаточно дворников для уборки внутридворовых пространств. От этого больше всех страдают центральные районы

- Большое количество ответственных за уборку территорий, несогласованность их действий, отсутствие единого оператора не позволяют организовать эффективные логистические мероприятия, - считает руководитель регионального центра "ЖКХ Контроль" в Санкт-Петербурге Алла Бредец. - Проблему надо решать комплексно. Управляющие компании, у которых сотни домов, не всегда справляются. В городе недостаточно дворников для уборки внутридворовых пространств. От этого больше всех страдают центральные районы, где не всегда возможна механизация. Между тем пример Москвы показывает, что своевременно очищать мегаполис от снега вполне реально.

Проблему сосулек современные технологии вообще позволяют решить раз и навсегда. Как уже рассказывала "РГ", на 140-летнем жилом доме в Петроградском районе установили инновационную систему обогрева крыши, и теперь с нее не приходится счищать снег. На кровле появились датчики, которые срабатывают при определенной температуре.

Фото: Сергей Куксин / РГ
Штраф за плохую уборку улиц Петербурга в праздники превысил 6 млн рублей

- В Петербурге с его климатическими особенностями надо сбрасывать снег с кровли в пиковые нагрузки, когда высота покрова превышает норму и начинаются температурные "качели", - поясняет Алла Бредец. - За счет регулировки снежного покрова можно сэкономить средства собственников на его уборку. Ведь каждый выход на крышу - это целая операция с привлечением альпинистов, оцеплением и так далее. В Петербурге порядка 24 тысяч многоквартирных домов, а в управляющих компаниях с городским участием работают всего 600 кровельщиков. Привлечь стороннюю организацию с лицензией на высотные работы не всегда возможно.

Несколько лет назад в городе стартовала программа "Холодный чердак": в ходе капремонта крыш делали дополнительные продухи по коньковому свесу и проводили мероприятия по нормализации температурно-влажностного режима. Это давало УК отсрочку на проведение высотных работ. По мнению эксперта, если бы сразу когда заработала программа капремонта, было принято решение устанавливать на всех кровлях греющий кабель или ленту, петербуржцы уже забыли бы о такой проблеме.

При этом не обязательно "обогревать" кровли всех домов - достаточно оборудовать самые опасные и расположенные на оживленных улицах. Список таких зданий составлен.

Кстати

По данным Смольного, Петербургу требуется 19 тысяч дворников, а выходят на работу всего семь тысяч. Чтобы привлечь кадры, город планирует увеличить им зарплату. Продолжится и эксперимент по "дворник-шерингу", когда за уборку снега платят по тысяче рублей самим горожанам.

Тем временем

"Самый главный ответственный за уборку снега - губернатор Санкт-Петербурга, который должен организовать весь процесс, - заявил на своей прямой линии глава города Александр Беглов. - Да, мы столкнулись с рядом факторов. Два раза подряд прошли циклоны, не все организации хорошо подготовились к зиме. Напомню, что в 2019 году я запретил сбрасывать снег в реки и каналы, чтобы сохранить экологию. Снегоплавильные станции порой находятся далеко, поэтому снег сначала складывается в центре города. Пусть лучше мы его потом вывезем, чем сбросим в реки". Многие специалисты советуют использовать больше реагентов, сообщил губернатор. "Мы это уже проходили, но если будет совсем сложная ситуация, придется пойти на такую меру. Пока я считаю, что снег лучше убирать".

В регионах Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

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