Пятеро псковичей через суд доказали причастность к малочисленному народу

Установление национальности как юридически значимого факта понадобилось заявителям по двум причинам - сохранение национальной идентичности, а также "для того, чтобы они были включены в перечень лиц, относящихся к малочисленному народу сету, с целью реализации ими своих личных и имущественных прав", гарантированных на федеральном и региональном уровне. Но поскольку в документах у заявителей нет соответствующей записи, официально они "русские" или "эстонцы", суд исследовал косвенные доказательства.
- Один из близких родственников каждого заявителя проживал на территории традиционного расселения народа сету (сето) - Печорского района, заявители родились на территории Печорского района, - пояснили в объединенной пресс-службе судов Псковской области. - Семьи заявителей поддерживают традиции, культуру и быт народа сету (сето), разговаривают на языке данного народа, принимают непосредственное участие в жизни общины, развитии и передаче культуры народа сету новому поколению.
Суд удовлетворил необычное заявление пятерых печорцев и официально признал их сету.