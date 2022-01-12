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12.01.2022 21:27
Рубрика: Происшествия

Пятеро псковичей через суд доказали причастность к малочисленному народу

Текст: Мария Голубкова
Российская газета - Федеральный выпуск № 6(8654)
Пять жителей Печорского района Псковской области через суд добились того, чтобы их признали сету (сето) по национальности. Этот коренной малочисленный народ, известный из древнерусских летописей также как псковская чудь, проживает сегодня в России и Эстонии. По разным источникам, на территории нашей страны их чуть более 200 человек.

Установление национальности как юридически значимого факта понадобилось заявителям по двум причинам - сохранение национальной идентичности, а также "для того, чтобы они были включены в перечень лиц, относящихся к малочисленному народу сету, с целью реализации ими своих личных и имущественных прав", гарантированных на федеральном и региональном уровне. Но поскольку в документах у заявителей нет соответствующей записи, официально они "русские" или "эстонцы", суд исследовал косвенные доказательства.

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- Один из близких родственников каждого заявителя проживал на территории традиционного расселения народа сету (сето) - Печорского района, заявители родились на территории Печорского района, - пояснили в объединенной пресс-службе судов Псковской области. - Семьи заявителей поддерживают традиции, культуру и быт народа сету (сето), разговаривают на языке данного народа, принимают непосредственное участие в жизни общины, развитии и передаче культуры народа сету новому поколению.

Суд удовлетворил необычное заявление пятерых печорцев и официально признал их сету.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Псковская область

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