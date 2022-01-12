Под Новгородом собаковод оплатит пластику лица покусанной псом девочке

Новгородский областной суд поставил точку в деле о том, кто должен оплачивать лечение девочки, покусанной собакой. Нападение на ребенка произошло три года назад, у девочки остались глубокие шрамы и ей предстоит целая череда пластических операций для восстановления внешности.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Новгородской области, нападение произошло в селе Березовик летом 2018 года. Шестилетняя девочка вместе с бабушкой шли по улице, неожиданно с территории одного из частных домохозяйств выскочила овчарка и бросилась на ребенка. Первый глубокий укус пришелся в лицо, девочка упала, собака стала рвать ее за плечо. Пса удалось оттащить от ребенка, пострадавшую девочку госпитализировали в Окуловскую центральную районную больницу.

Повреждений внутренних органов не было, но на лице у девочки остались глубокие шрамы, врачи предупредили - самостоятельно они не пройдут. Выход один - пластические операции.

Часть из них уже прошла, родителям пришлось за них заплатить более 55 тысяч рублей, еще 12 тысяч ушло на дорогу до больниц. Но лечение будет продолжаться долго.

Мама и папа пострадавшей девочки решили, что оплачивать хирургическое вмешательство должны владельцы пса. Они подали иск в Окуловский районный суд, где просили взыскать деньги за лечение и моральную компенсацию в размере 500 тысяч рублей, ведь их дочь случившееся травмировало не только в физическом, но психологическом смысле.

Суд с доводами семьи частично согласился, он снизил сумму морального ущерба до 100 тысяч, а затраты на лечение оценил в 61 тысячу.

Правда, собаководы не отдали этих денег - в этой семье умер муж, а вдова отказалась платить по счетам и обжаловала решение суда в Новгородском областном суде. Женщина доказывала, что пса по кличке "Рик" ее муж приобрел еще до брака, а, значит, это не совместное животное. Но в суде посчитали иначе и пришли к выводу, что все-таки женщина должна нести ответственность за действия животного. Сейчас ей предстоит выплатить 161 тысячу рублей. Но когда девочке сделают другие операции, семья имеет все возможности вновь подать на нее в суд и взыскать деньги за лечение.