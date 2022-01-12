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Рубрика: Происшествия

Родители пойдут под суд за подделку прописки ради престижной школы

Текст: Марина Ледяева
Российская газета - Федеральный выпуск № 6(8654)
Горячую тему обсуждают в родительских чатах Санкт-Петербурга: двух мам будут судить за подложные свидетельства о регистрации в "нужном" районе, чтобы устроить детей в престижную школу. Прокуратура уже передала уголовное дело в суд. Но многие родители никак не поверят: неужели распространенные уловки с пропиской ради будущего своих чад могут обернуться делом?

Как известно, по закону в общеобразовательные школы в первую очередь принимают детей, проживающих на закрепленной ближайшей территории. И только потом, если останутся места, - других желающих. Вокруг обычных школ ажиотажа не возникает. А вот за место в популярных учебных заведениях разворачиваются настоящие битвы. В Петербурге некоторые жильцы домов возле хороших школ неплохо зарабатывают на этом - предлагают родителям фиктивную прописку.

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Мамы, о которых идет речь, пытались устроить своих первоклассников в общеобразовательную школу № 80 Петроградского района с углубленным изучением английского языка. На одно место там претендуют три ребенка. Документы о регистрации на ближайшей улице, поданные женщинами, вызвали сомнения, их отправили на проверку. И выяснилось, что на самом деле их дети живут по другим адресам, которые не закреплены за школой. Прокуратура выявила эти нарушения в ходе собственной проверки зачисления детей в образовательные учреждения. На мам полиция возбудила уголовное дело по части 5 статьи 327 УК РФ (использование заведомо подложного документа).

Фиктивную прописку родителям предлагают жильцы домов возле престижных школ. Они на этом неплохо зарабатывают

- Как говорится, сэкономишь пять копеек - потеряешь три рубля. Полагаю, мамы осознавали, что рискуют, предоставляя в школу поддельные документы о регистрации своих детей на закрепленной территории, - комментирует ситуацию петербургский адвокат Наталья Попова. - Но риск они недооценили, ожидаемого результата не достигли, да еще и оказались фигурантами уголовных дел. Впрочем, высока вероятность, что родительницы отделаются штрафом до 80 тысяч рублей и впредь будут соблюдать закон.

На сайтах петербургских судов достаточно много самых разных дел о подложных документах. Но в отношении родителей с фальшивой пропиской возле школ - это все-таки редкость.

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