В Архангельске арбитражный суд и мэрию эвакуировали из-за сигнала о бомбе

В Архангельске поступило сообщение о минировании здания Арбитражного суда по адресу улица Логинова, 17, а также здания администрации столицы Поморья на площади Ленина. Эту информацию подтверждают в пресс-службе УФСБ России по региону.

Уточняется также, что сведения о минировании проверяются. Все экстренные службы города были подняты по тревоге, у зданий дежурят полиция, медики и спасатели.

В администрации города Архангельска "Российской газете" сообщили, что сотрудники мэрии эвакуированы, сейчас проводится проверка помещений - она еще не завершена. Тем временем арбитражный суд возобновляет работу - его сотрудники возвращаются в офисы.