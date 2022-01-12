В Архангельске суд и мэрия возобновили работу после "минирования"

Новости

Генсек ОДКБ проинформировал президента Казахстана о начале вывода миротворцев 18:31
"Локомотив" объявил о переходе нападающего сборной Чехии Кухты 18:16
Несколько полицейских пострадали в ходе акций протеста у парламента Болгарии 18:12
Минстрой упразднил клетки для подсудимых 18:02
Военная авиация доставит из Казахстана в Россию еще 146 человек 17:57
Названа зарплата Смолова в "Динамо" 17:55
Видео: Сотрудники ДПС задержали убийцу нижегородского депутата 17:55
Только четверть россиян знает, что такое "Метавселенная" 17:31
Глава комитета ГД исключил полный локдаун из-за "омикрона" 17:30
Google, Facebook и WhatsApp заплатили многомиллионный штраф 17:18
Объем обработки отходов в России достиг 40,6% 17:17
Киевский суд разрешил задержать Порошенко 17:11
Минфин оценил расходы на индексацию пенсий выше уровня инфляции 17:10
Кабмин ФРГ: Вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается 16:35
Гинцбург: В Москве треть всех заражений приходится на долю "омикрона" 16:31
Канцлер Германии поддержал возобновление работы Совета Россия - НАТО 16:30
Штурм здания китайским дроном показали на видео 16:23
Гинцбург: Конструирование "Спутника V" под "омикрон" фактически закончено 16:19
Фестиваль в Гетеборге проведет эксперимент с массовым гипнозом 16:15
Посол: Назарбаев находится в столице Казахстана 15:53
Эксперты оценили снижение порога капвложений в свободный порт Владивосток 15:52
Песков рассказал об участии Путина в работе штаба по борьбе с ковидом 15:48
ФМБА обеспечит РФ новыми тест-системами для выявления "омикрона" за 7-10 дней 15:47
В Москве обнаружили тело бывшего помощника Владимира Жириновского 15:43
Песков прокомментировал планы Канье Уэста встретиться с Путиным 15:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Три века российской прокуратуры
Три века российской прокуратуры
12.01.2022 17:31
Рубрика: Происшествия

В Архангельске суд и мэрия возобновили работу после "минирования"

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельская область)

Арбитражный суд Архангельской области и мэрия столицы Поморья вернулись к нормальной работе, информация о минировании не подтвердилось. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России по Архангельской области.

В Архангельске арбитражный суд и мэрию эвакуировали из-за сигнала о бомбе

Напомним: ранее "РГ" рассказала о том, что арбитражный суд региона и мэрию Архангельска сегодня эвакуировали, а все оперативные службы города были подняты по тревоге. Причиной стало сообщение о минировании зданий этих ведомств, отправленное на электронную почту суда.

По информации пресс-службы РУФСБ, правоохранительные органы совместно с органами государственной власти провели проверку поступившей информации и организовали предусмотренные в подобных случаях мероприятия по обеспечению безопасности. По результатам обследования якобы заминированных ведомственных зданий специалисты инженерно-технической группы ОМОН Росгвардии сделали заключение - опасных предметов не обнаружено, информация не подтвердилась. Сейчас суд и мэрия работают в штатном режиме, сотрудники вернулись в офисы.

РУФСБ России по Архангельской области напоминает об ответственности за распространение заведомо ложной или неподтвержденной информации от анонимных источников, а также обращает внимание на то, что такие действия преследуются законом и влекут за собой уголовную ответственность.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Архангельская область Архангельск

Главное сегодня

В СФ назвали размер прибавки к пенсии при индексации на 8,6%
Захарова посоветовала Нуланд больше думать о США, а не о России
Песков: Процесс вывода миротворцев из Казахстана координирует ОДКБ
Путин заявил, что "Спутник V" эффективнее других вакцин
Посол: Назарбаев находится в столице Казахстана
"РГ" публикует важные законы о долгах и обязательной эвакуации из зон ЧС
В суд можно зайти в режиме онлайн