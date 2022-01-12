В Архангельске суд и мэрия возобновили работу после "минирования"

Арбитражный суд Архангельской области и мэрия столицы Поморья вернулись к нормальной работе, информация о минировании не подтвердилось. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России по Архангельской области.

Напомним: ранее "РГ" рассказала о том, что арбитражный суд региона и мэрию Архангельска сегодня эвакуировали, а все оперативные службы города были подняты по тревоге. Причиной стало сообщение о минировании зданий этих ведомств, отправленное на электронную почту суда.

По информации пресс-службы РУФСБ, правоохранительные органы совместно с органами государственной власти провели проверку поступившей информации и организовали предусмотренные в подобных случаях мероприятия по обеспечению безопасности. По результатам обследования якобы заминированных ведомственных зданий специалисты инженерно-технической группы ОМОН Росгвардии сделали заключение - опасных предметов не обнаружено, информация не подтвердилась. Сейчас суд и мэрия работают в штатном режиме, сотрудники вернулись в офисы.

РУФСБ России по Архангельской области напоминает об ответственности за распространение заведомо ложной или неподтвержденной информации от анонимных источников, а также обращает внимание на то, что такие действия преследуются законом и влекут за собой уголовную ответственность.