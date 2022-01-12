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12.01.2022 15:58
Рубрика: Общество

В Архангельской области семья с тройней получила квартиру и машину

Текст: Татьяна Сухановская (Архангельская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 5(8653)
Новодвинцы Сергей Ерофеевский и Елена Воротынская, ставшие в 2020 году родителями девочек-тройняшек, получили "квартирную" субсидию из бюджета Архангельской области и справили новоселье, а также стали владельцами новенькой "Лады".

Это первая в Архангельской области семья с тройней, которая смогла воспользоваться новым видом материальной поддержки и получить деньги на покупку квартиры. Соответствующие изменения в региональный закон вступили в силу с 1 января 2020-го. Размер субсидии на жилье составляет более двух миллионов рублей, начать ее оформление семья может после того, как детям исполнилось два месяца.

Фото: istock
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Но деньги на покупку машины для тройни бюджет не предусматривает - такая субсидия предоставляется только мамам и папам, воспитывающим шесть и более детей. Между тем даже для того, чтобы отправиться к врачу, по словам Сергея Ерофеевского, родителям приходилось вызывать две машины такси.

Средства спонсоров на приобретение для семьи семиместного автомобиля выделил социально ориентированный бизнес Новодвинска. Мест в машине хватит всем, включая старшую сестру Ани, Кати и Вики Софию, а также бабушку.

Отметим, что тройняшки не рождались в Новодвинске около 20 лет.

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