В Архангельской области семья с тройней получила квартиру и машину

Новодвинцы Сергей Ерофеевский и Елена Воротынская, ставшие в 2020 году родителями девочек-тройняшек, получили "квартирную" субсидию из бюджета Архангельской области и справили новоселье, а также стали владельцами новенькой "Лады".

Это первая в Архангельской области семья с тройней, которая смогла воспользоваться новым видом материальной поддержки и получить деньги на покупку квартиры. Соответствующие изменения в региональный закон вступили в силу с 1 января 2020-го. Размер субсидии на жилье составляет более двух миллионов рублей, начать ее оформление семья может после того, как детям исполнилось два месяца.

Но деньги на покупку машины для тройни бюджет не предусматривает - такая субсидия предоставляется только мамам и папам, воспитывающим шесть и более детей. Между тем даже для того, чтобы отправиться к врачу, по словам Сергея Ерофеевского, родителям приходилось вызывать две машины такси.

Средства спонсоров на приобретение для семьи семиместного автомобиля выделил социально ориентированный бизнес Новодвинска. Мест в машине хватит всем, включая старшую сестру Ани, Кати и Вики Софию, а также бабушку.

Отметим, что тройняшки не рождались в Новодвинске около 20 лет.