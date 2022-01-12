В Царском Селе впервые за 105 лет зацвела зимняя сирень

В Александровском дворце музея-заповедника "Царское Село" установили кадки с цветущими кустами сирени. Таким образом здесь возродили традицию, бытовавшую в семье императора и прервавшуюся в 1917 году.

При Николае II и Александре Федоровне живые цветы украшали интерьеры дворца каждый год, рассказывают в музее. Последний раз они здесь были в начале 1917-го, когда императорская находилась в своем доме под арестом. Но вскоре их убрали - "заключенным роскошь не полагается". Спустя 105 лет, в январе 2022 года цветущая сирень вернулась в комнаты дворца - в частности, в Кленовую гостиную и Сиреневый кабинет.

Сирень заставили цвести в несвойственное время таким же способом, как и век назад - с помощью выгонки. Специалисты царскосельского оранжерейного комплекса начали готовить растения к пробуждению еще в декабре. При этом речь идет об исторических сортах - тех же, которыми любовались члены императорской семьи. Среди них - белая "Мадам Лемуан", первая в мире махровая сирень.

- Императрица Александра Федоровна любила цветы, особенно сирень, - отмечают в музее-заповеднике. - Она предпочитала сиреневые тона в одежде, духи с ароматом сирени... В своих воспоминаниях фрейлина императрицы Анна Вырубова писала: "Большую часть дня Императрица проводила в своем кабинете, с бледно-лиловой мебелью и такого же цвета стенами… Комната эта была полна цветов, кустов цветущей сирени или розанов, и в вазочках стояли цветы".