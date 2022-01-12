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12.01.2022 17:25
Рубрика: Происшествия

В Калининграде двоих москвичей осудили за попытку взятки офицеру ФСБ

Текст: Светлана Песоцкая (Калининградская область)

В Калининграде вынесен обвинительный приговор двоим мужчинам, обвиняемым в посредничестве в даче крупной взятки сотруднику ФСБ за покровительство янтарному бизнесу.

Фото: Пресс-служба ФСБ России по Архангельской области
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Как сообщили в региональном СК России, фигурантами уголовного дела являются 59-летний житель Московской области и 56-летний житель Москвы. По версии следствия, в январе прошлого года мужчины узнали, что две калининградки, одна из которых руководит предприятием по обработке янтаря, ищут возможность за деньги обеспечить общее покровительство своему бизнесу, поскольку опасаются проверок правоохранительных органов.

Как полагает следствие, столичные жители предложили предпринимательницам свои услуги в качестве посредников при передаче взятки одному из сотрудников УФСБ. Женщины согласились и передали деньги: 500 тысяч рублей и 2,5 тысячи долларов - на взятку и еще полмиллиона рублей и пять тысяч долларов - в качестве вознаграждения для самих посредников.

Дальнейшие события происходили уже под контролем оперативников регионального УФСБ. С его сотрудником мужчины встретились в кафе в центре Калининграда в феврале прошлого года и передали полученные деньги. Сотрудник от взятки отказался. Несостоявшиеся посредники на следующий день были задержаны при попытке уехать из области.

Оба мужчины признали свою вину. Приговором Центрального районного суда Калининграда старший из них осужден на три года лишения свободы со штрафом в размере 13,7 миллиона рублей.

56-летнему фигуранту суд назначил аналогичный штраф и срок 2 года 8 месяцев, но от отбытия наказания в виде лишения свободы мужчина освобожден в связи с болезнью. Приговор в законную силу не вступил.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область

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