В Коми глухим пациентам разрешили записываться к врачам по СМС

В Республике Коми более чем в 30 больницах и поликлиниках ввели запись к врачу через СМС. Воспользоваться таким каналом коммуникации могут глухие и слабослышащие пациенты, сообщают в региональном минздраве.

Для того, чтобы получить возможность принимать сообщения, медучреждения оформили специальные мобильные номера. Отправка СМС производится по тарифам мобильных операторов.

Пока в системе 31 медучреждение. Среди них кардио- физкультурный и наркологические диспансеры, Сыктывкарская городская больница, а также центральные больницы Сыктывдинского, Сысольского, Прилузского, Койгородского, Кортекоросского, Усть-Вымского, Удорского районов. Подключились к проекту и несколько поликлиник в Сыктывкаре, Эжве и Ухте. Ожидается, что сеть учреждений, принимающих СМС от пациентов с нарушениями слуха, будет расширяться.

Также республиканский минздрав выпустил рекомендации для больниц и поликлиник, согласно которым, если в регистратуру приходит глухой или слабослышащий пациент, ему следует писать записки или указывать информацию через функцию заметок на экране телефона. Такой же формат взаимодействия рекомендован и врачам, к которым на прием приходят такие пациенты. Если пациент смог привести с собой сурдопереводчика, то медучреждениям рекомендуется провести прием вне очереди.