В Петербурге открылся первый частный коронавирусный госпиталь

В Петербурге в микрорайоне Лахта открылся первый в городе частный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает сеть негосударственных клиник, которой принадлежит данный объект.

Стационар рассчитан на 150 мест, реанимация - на 12 пациентов одновременно. В палатах есть техническая возможность для подключения пациентов к кислороду.

В клинике заявляют, что будут принимать больных не только по ДМС, но и по ОМС.

После завершения пандемии инвестор госпиталь будет работать в формате многопрофильной клиники. Стоимость курса лечения от коронавируса в учреждении пока не обнародована.