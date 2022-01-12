В Петербурге подростка госпитализировали после драки с охранником ТЦ

В Петербурге 14-летний подросток попал в больницу с сотрясением мозга после драки с охранником, не пустившим его родителей в магазин без QR-кода. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Семья пришла в торговый центр "Охта-Молл" и попыталась войти в один из магазинов одежды без предъявления QR-кодов. Охранник согласился пропустить только подростка, поскольку детям код не требуется, а взрослым отказал. Между проверяющим и отцом мальчика началась потасовка. Подросток тоже принял в ней участие и получил сотрясение мозга.

Видеозапись конфликтной ситуации в ТЦ попала в интернет. На ней видно, что мальчик получил удар и опустился на пол.

Проверку QR-кодов у посетителей 18 лет и старше в торговых центрах и заведениях общепита в Петербурге ввели 2 января.