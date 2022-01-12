В Петербурге разработали безопасную для аллергиков вакцину от COVID-19

Санкт-Петербургский НИИ вакцин и сывороток получил патент на производство вакцины от коронавирусной инфекции с низкой аллергенностью.

Как сообщает ТАСС, она стала одной из трех российских вакцин, получивших патент в последнее время. Разработчики утверждают, что препарат безопасен для аллергиков.

По словам члена научно-технического совета Роспатента Татьяны Эриванцевой, петербургская разработка отличается от других тем, что она пептидная. Пептиды - это искусственно синтезированные короткие фрагменты вирусных белков, распознаваемые иммунной системой человека.

Федеральная служба по интеллектуальной собственности также выдала институту Гамалеи патент на детскую вакцину, которой можно прививать малышей в возрасте от одного месяца.