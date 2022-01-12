В Петербурге теперь можно получить профессию в стенах детдома

Пять десятков специальностей можно освоить в открывшемся отделении профессионального обучения на базе Центра содействия семейному воспитанию N 3 (так теперь называют детские дома). Уникальный проект поможет ребятам, оставшимся без попечения родителей, социализироваться и выбрать профессию по душе.

Сама идея получения специальности еще в стенах детдома не нова. Учреждения для детей-сирот, расположенные в глубинке, бывает, предлагают воспитанникам освоить профессии, связанные с сельским хозяйством. Что же касается больших городов, то предполагается, что в них и так много учреждений среднего профобразования.

Почему же возникла необходимость в открытии центра профобучения при детдоме в мегаполисе?

Как пояснил Денис Бухаров, директор Центра содействия семейному воспитанию N 3, к этому шли несколько лет. Ранее Бухаров возглавлял аналогичный центр N 8, в котором - одном из первых в Петербурге - была внедрена так называемая квартирная система. Детдом отказался от классической модели и был полностью переоборудован под квартиры, в которых и стали жить ребята. Спальни, гостиная, кухня-столовая, санблок - все как в обычных квартирах. Что касается основных блюд, их готовят профессиональные повара на общей детдомовской кухне, но едят дети "дома", в квартирах.

Была переосмыслена роль воспитателя и выстроена система разноуровневой социализации воспитанников (ведь у каждого из детей своя личная история, разный возраст попадания в стены казенного учреждения, разные жизненные навыки). Проще говоря: на первых этапах воспитатель выступает больше как родитель, далее - как наставник, на последнем - как куратор, сопровождающий ребенка. Были получены результаты: к выпуску ребята стали более адаптированы к жизни, могли выстраивать отношения с другими людьми, оказывались компетентными в социальных вопросах - от покупки продуктов до оплаты счетов и прочего, то есть владели навыками, осваиваемыми ребенком в семье автоматически, но которые остаются "тайной за семью печатями" для мальчиков и девочек, живущих на всем готовом в госучреждениях.

Модель, апробированную в центре N 8, просто перенесли в центр N 3. Здесь переход на "детдом квартирного типа" завершился в 2020 году.

- Дальше мы поняли, что говорить просто о жизненной перспективе мало. Нужно говорить о качестве жизненной перспективы. Не будем лукавить: основной социализирующий институт, выпускающий ребенка-сироту в жизнь, как был детдомом, так и остается. Ребята, которые попали в детдом в возрасте 12 лет и старше, практически наверняка в нем и останутся до совершеннолетия. Мы начали "прорисовывать реальные горизонты", основываясь на задатках ребенка, его заинтересованности в том или ином направлении, - поясняет Бухаров.

Но чтобы правильно выбрать, нужно представлять нюансы профессий. Обычной профориентации с рассказами о специальностях мало. Чтобы реально познакомиться с профессиями, и была выбрана такая форма, как центр профобучения (в его создании активное участие принимали спонсоры).

Причем за годы пребывания в детдоме (осваивать профессию можно с восьмого класса) дети при желании смогут освоить несколько специальностей и по каждой из них получить соответствующее свидетельство, дающее право на работу! То есть изначально предполагалось, что все будет серьезно: занятия - как в училище, отработка практических навыков, сдача экзаменов. Да, здесь получают не самый высокий разряд, но и ПТУ выпускало специалистов второго-третьего производственного разряда. А далее все зависит от самого человека.

Необходимость в создании собственного центра профессионального обучения диктовали и внешние обстоятельства. Сейчас нет квот на поступление детей-сирот в профессиональные учебные заведения, а ни для кого не секрет: конкурс во многие колледжи и училища в последние годы, и особенно в этом году и прошлом, стал очень высоким. На многие специальности требуется высокий бал аттестата - 4,5, а где-то даже и 5. Ребята из сиротских учреждений часто такого не имеют. Родителей, которые будут спонсировать платное обучение специальностям, у них тоже нет.

Под мастерские был отведен огромный обеденный зал (поскольку дети питаются в квартирах, он стал ненужным). Специальности объединили в блоки. Их четыре: мода и дизайн, стиль и красота, проекты и модели, культура и сервис. Внутри каждого блока - от четырех до десяти специальностей. Важно: в учебную программу входят занятия по основам предпринимательства, финансовой грамотности, бизнес-планированию.

- Грубо говоря, наша задача - выпустить не просто парикмахера, а человека, который, умея делать прически, может задуматься об открытии собственного салона, будет думать о том, где снять помещение, найти деньги и прочем. Да, это будет не сразу, ему нужно набраться практического опыта. Но он будет мотивирован двигаться дальше, стать успешным, - поясняет Бухаров.

Чтобы показать реальные примеры, как мотивация помогла на жизненном пути, в детдом постоянно приглашают самых успешных предпринимателей, в том числе тех, чьи салоны красоты участвуют в популярных телевизионных шоу. Эти люди охотно делятся с ребятами секретами успеха.

Профобучение начнется с марта. Сейчас формируются группы (они будут маленькие, по пять-восемь человек). А для ребят проводятся мастер-классы, чтоб помочь сделать выбор.