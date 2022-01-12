В Поморье главу муниципалитета задержали за взятку

В Архангельской области задержан глава одного из муниципальных образований. Как сообщает региональное управление СК РФ, уголовное дело возбуждено по статье "получение должностным лицом взятки в виде денег в крупном размере".

По информации пресс-службы РУФСБ России по Архангельской области, в ходе следственно-оперативных действий установлено, что глава местного самоуправления предложил предпринимателю передать ему взятку в размере 50 процентов от прибыли. Прибыль коммерческая организация получила по муниципальным контрактам на выполнение работ в рамках областной государственной программы "Формирование современной городской среды в Архангельской области". В 2021 году чиновнику передали через посредника более 400 тысяч рублей.

В отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело по статье "посредничество во взяточничестве, совершенное в крупном размере".

Сейчас по месту жительства и работы подозреваемых проводятся обыски, изымается документация. Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении главы муниципалитета меры пресечения в виде заключения под стражу.