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12.01.2022 15:56
Рубрика: Власть

В Вологодской области газифицировали Кирилловский район

Текст: Вадим Смирнов (Вологодская область)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 5(8653)
Завершился первый этап программы газификации северных районов Вологодской области. Газ пришел в Кирилловский район.

На первом этапе проложено 118 километров газопровода от Шекснинского района до Кириллова, отмечают в правительстве региона. Газораспределительная станция может пропускать до 40 тысяч кубометров газа в час, возможность подвести газ получили около тысячи домовладений.

Меры поддержки льготников при соцгазификации введут по всей России

При этом в Вологодской области принято решение о дополнительных мерах поддержки отдельных категорий граждан: ветеранов Великой Отечественной войны, одиноких пенсионеров, многодетных семей и других льготников. Им компенсируется часть затрат на разводку газа внутри своего земельного участка и приобретение минимально необходимого набора оборудования.

Этой мерой поддержки воспользовалась семья Лебедевых из Кириллова. Супруги стали первыми потребителями природного газа в городе.

- Мы пять лет строили дом, для обогрева установили электрокотел. Но для семейного бюджета это очень затратно, - рассказывают Юлия и Сергей Лебедевы. - С подачей природного газа мы сможем сэкономить, завершить ремонт и переехать сюда окончательно. Впереди у нас новый виток жизни, новый дом, участок - все свое и рядом.

Справка "РГ"

Программа по развитию газоснабжения и газификации Вологодчины с 2021 по 2025 год предусматривает инвестиции в 22,4 миллиарда рублей. В ее рамках будут проложены 489 километров газопроводов и созданы условия для газификации 51 населенного пункта в 15 районах области, а также в Зашекснинском районе Череповца. При этом в шесть районов газ придет впервые.

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