Военные строители возвели в Петербурге медцентр "Мать и дитя"

В среду, 12 января Минобороны РФ сообщило, что специалисты Военно-строительного комплекса завершили в Санкт-Петербурге возведение крупного многопрофильного медицинского центра "Мать и дитя".

На открытие клиники приехали губернатор Северной столицы Александр Беглов, командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев и генеральный директор группы компаний "Мать и дитя", академик РАН Марк Курцер.

В минобороны рассказали, что высокотехнологичный медицинский центр построили в рекордные 119 дней. Площадь госпиталя составляет более 9 тыс. квадратных метров. Там созданы все условия для оказания высококвалифицированной помощи по различным направлениям - от акушерства-гинекологии, педиатрии, лучевой и лабораторной диагностики до хирургии, урологии, эндоскопии, неврологии и кардиологии.

Все палаты в этом центре оборудованы системой подачи кислорода. А стационар нового корпуса рассчитан на 100 коек, в том числе 12 реанимационных.