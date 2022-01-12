Военные строители возвели в Петербурге медцентр "Мать и дитя"

Новости

Росстат: С начала года дизельное топливо на АЗС подорожало на 43 копейки 19:00
СК предъявил обвинение убийцам девочки в Костроме 18:40
Эберг выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге 18:35
Генсек ОДКБ проинформировал президента Казахстана о начале вывода миротворцев 18:31
"Локомотив" объявил о переходе нападающего сборной Чехии Кухты 18:16
Несколько полицейских пострадали в ходе акций протеста у парламента Болгарии 18:12
Минстрой упразднил клетки для подсудимых 18:02
Военная авиация доставит из Казахстана в Россию еще 146 человек 17:57
Названа зарплата Смолова в "Динамо" 17:55
Видео: Сотрудники ДПС задержали убийцу нижегородского депутата 17:55
Только четверть россиян знает, что такое "Метавселенная" 17:31
Глава комитета ГД исключил полный локдаун из-за "омикрона" 17:30
Google, Facebook и WhatsApp заплатили многомиллионный штраф 17:18
Объем обработки отходов в России достиг 40,6% 17:17
Киевский суд разрешил задержать Порошенко 17:11
Минфин оценил расходы на индексацию пенсий выше уровня инфляции 17:10
Кабмин ФРГ: Вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается 16:35
Гинцбург: В Москве треть всех заражений приходится на долю "омикрона" 16:31
Канцлер Германии поддержал возобновление работы Совета Россия - НАТО 16:30
Штурм здания китайским дроном показали на видео 16:23
Гинцбург: Конструирование "Спутника V" под "омикрон" фактически закончено 16:19
Фестиваль в Гетеборге проведет эксперимент с массовым гипнозом 16:15
Посол: Назарбаев находится в столице Казахстана 15:53
Эксперты оценили снижение порога капвложений в свободный порт Владивосток 15:52
Песков рассказал об участии Путина в работе штаба по борьбе с ковидом 15:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Три века российской прокуратуры
Три века российской прокуратуры
12.01.2022 17:41
Рубрика: Общество

Военные строители возвели в Петербурге медцентр "Мать и дитя"

Текст: Юрий Гаврилов
В среду, 12 января Минобороны РФ сообщило, что специалисты Военно-строительного комплекса завершили в Санкт-Петербурге возведение крупного многопрофильного медицинского центра "Мать и дитя".

На открытие клиники приехали губернатор Северной столицы Александр Беглов, командующий войсками Западного военного округа генерал-полковник Александр Журавлев и генеральный директор группы компаний "Мать и дитя", академик РАН Марк Курцер.

Фото: Максим Мишин/ РИА Новости
Частные клиники могут привлечь для помощи в системе здравоохранения

В минобороны рассказали, что высокотехнологичный медицинский центр построили в рекордные 119 дней. Площадь госпиталя составляет более 9 тыс. квадратных метров. Там созданы все условия для оказания высококвалифицированной помощи по различным направлениям - от акушерства-гинекологии, педиатрии, лучевой и лабораторной диагностики до хирургии, урологии, эндоскопии, неврологии и кардиологии.

Все палаты в этом центре оборудованы системой подачи кислорода. А стационар нового корпуса рассчитан на 100 коек, в том числе 12 реанимационных.

В регионах Общество Здоровье Правительство Минобороны Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Токаев начал отменять режим ЧП в Казахстане
В СФ назвали размер прибавки к пенсии при индексации на 8,6%
Захарова посоветовала Нуланд больше думать о США, а не о России
Путин заявил, что "Спутник V" эффективнее других вакцин
Посол: Назарбаев находится в столице Казахстана
Вузы подготовили правила приема на 2022 год
Эксперты предупредили о возможном всплеске COVID-19 после праздничной декады