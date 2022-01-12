Глава Крыма оценил идею депутатов горсовета Киева переименовать РФ

Предложение депутатов горсовета Киева на официальном уровне именовать Россию "Московией" свидетельствует о государственной несостоятельности самой Украины. Такое мнение высказал глава РК Сергей Аксенов.

Он напомнил, что ранее с аналогичной "гениальной" инициативой выступили депутаты Львовского городского совета. По мнению руководителя республики, подобные "экзотические инициативы" политиков соседней страны сигнализируют о том, что на Украине нет идей, которые бы способствовали государственному строительству и объединяли общество. За неимением позитивной повестки украинским политикам нечего предложить своим согражданам, уверен Аксенов.

- Но построить государство на ненависти невозможно, - подчеркнул он и предупредил, что, впрочем, "где "Московия", там и Новороссия, и Малороссия, и Галиция, и Буковина".

Также глава Крыма в ироничном тоне предложил украинским парламентариям озадачить себя возвращением Европейскому союзу "исторического названия": Священная Римская империя.