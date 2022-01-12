Из-за стихии в 24 районах Кубани введен режим повышенной готовности

В 24 муниципалитетах Краснодарского края введен режим повышенной готовности из-за непогоды и резкого похолодания.

"Аварийно-спасательные, дорожные, коммунальные и другие службы работают в усиленном режиме, - говорится в сообщении регионального оперативного штаба. - В часовую готовность к развертыванию приведены подвижные пункты обогрева".

Как уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, в Темрюкском районе развернуты два подвижных пункта обогрева на 130-м километре федеральной автодороги А-290 в районе станицы Тамань в составе десяти человек и пяти единиц техники.

Также спасатели в случае ухудшения ситуации с разгулом стихии готовы оборудовать пункты обогрева в местах, наиболее подверженных образованию снежных заносов и заторов.

В условиях снегопада экстренное ведомство уделяет особое внимание протяженным трассам, вдоль которых нет населенных пунктов, кафе, отелей и других объектов инфраструктуры, в которых водители, оказавшиеся в сложной ситуации, могут получить необходимую помощь. Именно в таких местах спасатели выставляют оперативные группы, оснащенные тяжелой техникой.

На Кубани действуют четыре экстренных предупреждения. В регионе прогнозируют налипание мокрого снега на проводах и деревьях, а также гололед. В Анапе, Новороссийске, Геленджике - сильный ветер. В Апшеронском, Белореченском, Северском и Туапсинском районах, Анапе, Геленджике, Горячем Ключе и Сочи - снегодождевой паводок.