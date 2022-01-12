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12.01.2022 08:18
Рубрика: В мире

На пляжах Кипра и Греции появилось спецоборудование для колясочников

Текст: Ирина Белова, Алексей Вакуленко, Диана Ковалева
Российская газета - Неделя № 5(8653)
Ездить по пляжу на инвалидной коляске - занятие не из простых, поэтому люди с ограниченной мобильностью либо вынуждены просить помощи, либо вовсе лишены отдыха на морском берегу.
Специальные дорожки для колясочников на пляжах в Греции и на Кипре помогут им передвигаться по пляжу и даже позволят самостоятельно искупаться. Фото: GettyImages

В рамках проекта ERMIS II на некоторых пляжах Кипра и Греции появились специальное оборудование и инфраструктура, благодаря которым отдыхающие с инвалидностью могут самостоятельно и без труда насладиться морем.

Фото: Валерий Матыцин/ ТАСС
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Во-первых, на пляжах установили систему перил и спуски к воде, по которым можно без труда ездить на кресле. Во-вторых, поставили по 24 коляски, которые предназначены именно для езды по песку и в прочих туристических зонах. В-третьих, появились своеобразные рельсовые дорожки Seatrac, по которым от пляжа и до самой воды ездит кресло из нержавеющей стали, позволяющее людям с инвалидностью самостоятельно купаться в море. Как это работает: человек подъезжает к Seatrac, пересаживается со своей коляски на эту, с помощью специального пульта приводит ее в действие и едет на ней в воду. Дорожка заходит в море примерно на два метра от берега, так что отдыхающий оказывается по пояс или шею в воде. Накупавшись, человек возвращается в кресло, если он от него отплывал, нажимает на нужную кнопку пульта и едет обратно на сушу.

Работает это чудо техники на солнечных батареях - так и безопаснее, и экологичнее, рассказал телеканалу Euronews Игнатий Фотиу, руководитель компании TOBEA, изготавливающей Seatrac. Найти пляж, где есть такое оборудование, можно в специальном мобильном приложении.

По данным Европейской комиссии, общий объем финансирования ERMIS II составляет почти 600 тысяч евро. Из них 497 129 евро поступило из фонда регионального развития ЕС.

А как у нас?
Фото: Сергей Винник/ РГ
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В Крыму, по данным регионального министерства туризма, условия для инвалидов созданы на 49 пляжах. Однако степень комфорта существенно разнится. Встречаются пляжи, на которых только пандус и пешеходные дорожки, как, например, в селе Песчаном Бахчисарайского района. По оценкам председателя крымской организации Всероссийского общества инвалидов Сергея Поддубного, если говорить о полном соблюдении стандартов для отдыха инвалидов, то сейчас таких пляжей в Крыму можно насчитать максимум с десяток.

Как рассказали "РГ" в минкурортов, туризма и олимпийского наследия Кубани, всего в регионе на Азово-Черноморском побережье 64 пляжа оборудованы специальными элементами для людей с ограниченными физическими возможностями. Пляжи удобны для разных категорий инвалидов, они оборудованы пандусами, дублирующими лестницами на входе, деревянными настилами, кабинами для переодевания и душевыми, оснащенными опорными поручнями, откидными сиденьями. Больше всего таких пляжей (39) расположено в Сочи.

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