Следственный комитет завершил дело о взрыве газа в Геленджике

Полное равнодушие газовщиков к исполнению своих прямых служебных обязанностей стало причиной трагических последствий, жертвами которых стали совершенно посторонние люди. Следственный комитет объявил, что им завершено расследование уголовного дела против троих сотрудников геленджикского филиала АО "Газпром газораспределение Краснодар".

Следствие вел СК по Краснодарскому краю. Уголовная статья, которую вменили фигурантам дела, была из тех, что встречается не очень часто. Это статья 217 Уголовного кодекса РФ - "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть". В нашем случае погибли два человека.

По этой статье, если погибли люди, можно получить до семи лет лишения свободы.

По версии следствия ситуация развивалась следующим образом. Старший мастер службы эксплуатации наружных газопроводов не проконтролировал работу подчиненных - двух слесарей. Точнее, он не послал их на "технический осмотр состояния распределительного подземного газопровода". А такой осмотр как раз входил в прямые служебные обязанности и мастера, и слесарей.

Невыполнение же этих самых своих прямых служебных обязанностей привело к тому, что газовщики не увидели масштабные строительные и земляные работы там, где это строго запрещено. То есть в охранной зоне газопровода. Прямо на этом запретном месте некие граждане разрыли грунт и установили канализационный колодец. Все это незаконное строительство было проведено буквально впритык к газопроводу.

Что случилось потом, эксперты подробно расписали в материалах уголовного дела: "Произошло нарушение изоляции трубопровода и образование в грунте блуждающих переменных токов. Эксплуатация газопровода с поврежденным покрытием, под действием нагрузки на дорожное полотно, воздействие канализационных и сточных вод и опасное влияние блуждающих переменных токов привели к образованию сквозных повреждений и, как следствие, утечке в грунт природного газа и его распространению наружу".

Газовщики не увидели строительные работы там, где это запрещено, - в охранной зоне газопровода

Хлопок газа произошел утром 13 июля прошлого года прямо в помещении магазина, расположенного на первом этаже гостиничного комплекса по улице Советской. В результате погибли находившиеся в помещении торговой точки 52-летняя продавец и ее 53-летний супруг. Пострадали и люди, которые просто проходили мимо магазина по улице. Двое прохожих - 39 и 31 года - попали в больницу с тяжелыми травмами. Взрыв оказался такой силы, что была ранена 14-летняя девочка, которая шла по противоположной стороне улицы, достаточно далеко от магазина.

В Следственном комитете сообщили, что ими собрана "достаточная доказательственная база". Прокуратура с работой следствия согласилась и утвердила обвинительное заключение. Теперь дело будет отправлено в суд. Но окончательную точку ставить рано. В СК говорят, что продолжается расследование уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности этими же сотрудниками газовой службы. Поэтому по статье 109 Уголовного кодекса РФ еще продолжаются следственные действия.