Следственный комитет завершил дело о взрыве газа в Геленджике

Новости

Российский телеведущий Михаил Зеленский умер на отдыхе в Доминикане 01:37
Скончался журналист Михаил Зеленский 01:20
Посольство РФ ответило на обвинения США в кризисе безопасности 01:03
Поздравление Генпрокурора РФ Игоря Краснова с 300-летием органов прокуратуры - видео 01:00
СКА впервые под руководством Ротенберга проиграл в КХЛ 00:49
В КНДР сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты 00:31
Билл Гейтс: После волны "омикрона" заболеваемость COVID-19 пойдет на спад 00:28
Опубликован сборник лучших работ по доказательной политике в госуправлении 00:01
В аптеках отметили перебои с поставками антидепрессанта "Золофт" 11.01.2022
Мэр Алма-Аты рассказал о действиях силовиков в первые дни беспорядков 11.01.2022
В Москве выдали первый "паспорт негражданина" 11.01.2022
Берлускони пригрозил выйти из коалиции, если премьера Драги изберут президентом 11.01.2022
В России зарегистрирована тест-система для выявления "омикрона" 11.01.2022
В Русской православной церкви надеются на диалог с Константинополем 11.01.2022
В РПЦ отреагировали на критику о создании экзархата в Африке 11.01.2022
Более 200 НИИ и вузов получат гранты на обновление приборной базы в 2022 году 11.01.2022
"Аэрофлот" возобновляет полеты в Караганду, Актобе и Костанай 11.01.2022
КХЛ отменила матчи "Металлурга", а в "Спартаке" заразились 10 игроков 11.01.2022
Медрегулятор ЕС не исключил, что бустеры от ковида придется вводить каждый год 11.01.2022
Число погибших в аварии под Ивановом выросло до четырех 11.01.2022
Количество военных с коронавирусом сократилось до 1 347 человек 11.01.2022
Миротворцы ОДКБ взяли под охрану еще 5 социально-значимых объектов Казахстана 11.01.2022
ВОЗ выступила с заявлением по поводу вакцин от ковида 11.01.2022
"Империю света" Рене Магритта продадут за 60 млн долларов 11.01.2022
Рособрнадзор не будет переводить ЕГЭ по математике, физике и химии на компьютеры 11.01.2022
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Роспотребнадзор предупредил об угрозе "двойных" заражений
Роспотребнадзор предупредил об угрозе "двойных" заражений
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Какие законы вступают в силу в 2022 году
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
12.01.2022 01:37
Рубрика: Происшествия

Следственный комитет завершил дело о взрыве газа в Геленджике

Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 4(8652)
Полное равнодушие газовщиков к исполнению своих прямых служебных обязанностей стало причиной трагических последствий, жертвами которых стали совершенно посторонние люди. Следственный комитет объявил, что им завершено расследование уголовного дела против троих сотрудников геленджикского филиала АО "Газпром газораспределение Краснодар".

Следствие вел СК по Краснодарскому краю. Уголовная статья, которую вменили фигурантам дела, была из тех, что встречается не очень часто. Это статья 217 Уголовного кодекса РФ - "Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, что повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть". В нашем случае погибли два человека.

Фото: Курские известия
В Курске 11 улиц снова остались без тепла и горячей воды

По этой статье, если погибли люди, можно получить до семи лет лишения свободы.

По версии следствия ситуация развивалась следующим образом. Старший мастер службы эксплуатации наружных газопроводов не проконтролировал работу подчиненных - двух слесарей. Точнее, он не послал их на "технический осмотр состояния распределительного подземного газопровода". А такой осмотр как раз входил в прямые служебные обязанности и мастера, и слесарей.

Невыполнение же этих самых своих прямых служебных обязанностей привело к тому, что газовщики не увидели масштабные строительные и земляные работы там, где это строго запрещено. То есть в охранной зоне газопровода. Прямо на этом запретном месте некие граждане разрыли грунт и установили канализационный колодец. Все это незаконное строительство было проведено буквально впритык к газопроводу.

Что случилось потом, эксперты подробно расписали в материалах уголовного дела: "Произошло нарушение изоляции трубопровода и образование в грунте блуждающих переменных токов. Эксплуатация газопровода с поврежденным покрытием, под действием нагрузки на дорожное полотно, воздействие канализационных и сточных вод и опасное влияние блуждающих переменных токов привели к образованию сквозных повреждений и, как следствие, утечке в грунт природного газа и его распространению наружу".

Газовщики не увидели строительные работы там, где это запрещено, - в охранной зоне газопровода

Хлопок газа произошел утром 13 июля прошлого года прямо в помещении магазина, расположенного на первом этаже гостиничного комплекса по улице Советской. В результате погибли находившиеся в помещении торговой точки 52-летняя продавец и ее 53-летний супруг. Пострадали и люди, которые просто проходили мимо магазина по улице. Двое прохожих - 39 и 31 года - попали в больницу с тяжелыми травмами. Взрыв оказался такой силы, что была ранена 14-летняя девочка, которая шла по противоположной стороне улицы, достаточно далеко от магазина.

В Следственном комитете сообщили, что ими собрана "достаточная доказательственная база". Прокуратура с работой следствия согласилась и утвердила обвинительное заключение. Теперь дело будет отправлено в суд. Но окончательную точку ставить рано. В СК говорят, что продолжается расследование уголовного дела по статье о причинении смерти по неосторожности этими же сотрудниками газовой службы. Поэтому по статье 109 Уголовного кодекса РФ еще продолжаются следственные действия.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство Следственный комитет Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Российский телеведущий Михаил Зеленский умер на отдыхе в Доминикане
Посольство РФ ответило на обвинения США в кризисе безопасности
В КНДР сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты
В России зарегистрирована тест-система для выявления "омикрона"
Мурашко: Россия находится в переломной точке по развитию ситуации с COVID
"РГ" публикует важные законы о долгах и обязательной эвакуации из зон ЧС
В суд можно зайти в режиме онлайн