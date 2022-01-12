Сочинская набережная протянется на 15 километров

Новости

Андрей Мозалев: Мой главный соперник - я сам 21:28
За сутки 105 военных вылечили от коронавируса 21:14
В США представили законопроект о санкциях против России из-за Украины 21:01
Замглавы МИД РФ назвал возможной деэскалацию ситуации вокруг Украины 20:41
Росстат сообщил о замедлении годовой инфляции в декабре 2021 года 19:51
Жирков продолжит карьеру в "Химках" 19:34
С начала года из продуктов особенно подорожали огурцы, помидоры и капуста 19:21
Росстат: С начала года дизельное топливо на АЗС подорожало на 43 копейки 19:00
СК предъявил обвинение убийцам девочки в Костроме 18:40
Эберг выиграла спринт на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге 18:35
Генсек ОДКБ проинформировал президента Казахстана о начале вывода миротворцев 18:31
"Локомотив" объявил о переходе нападающего сборной Чехии Кухты 18:16
Несколько полицейских пострадали в ходе акций протеста у парламента Болгарии 18:12
Минстрой упразднил клетки для подсудимых 18:02
Военная авиация доставит из Казахстана в Россию еще 146 человек 17:57
Названа зарплата Смолова в "Динамо" 17:55
Видео: Сотрудники ДПС задержали убийцу нижегородского депутата 17:55
Только четверть россиян знает, что такое "Метавселенная" 17:31
Глава комитета ГД исключил полный локдаун из-за "омикрона" 17:30
Google, Facebook и WhatsApp заплатили многомиллионный штраф 17:18
Объем обработки отходов в России достиг 40,6% 17:17
Киевский суд разрешил задержать Порошенко 17:11
Минфин оценил расходы на индексацию пенсий выше уровня инфляции 17:10
Кабмин ФРГ: Вступление Украины в НАТО в настоящее время не обсуждается 16:35
Гинцбург: В Москве треть всех заражений приходится на долю "омикрона" 16:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Где сделать прививку от коронавируса
Где сделать прививку от коронавируса
Три века российской прокуратуры
Три века российской прокуратуры
12.01.2022 21:22
Рубрика: Экономика

Сочинская набережная протянется на 15 километров

Текст: Екатерина Ковалевская
Российская газета - Федеральный выпуск № 6(8654)
В южной курортной столице России вдоль акватории создадут единую прогулочную территорию протяженностью около 15 километров, которая начнется от устья реки Сочи в районе Морского порта, пройдет через центральную набережную и завершится у бальнеологического курорта "Мацеста".

Проект многоступенчатый, в него входят строительство и реконструкция множества рекреационных объектов. Частично он уже воплощен - в начале летнего сезона 2021 года была открыта обновленная набережная пляжа "Маяк". Однако самые значимые работы еще впереди. Речь идет о создании искусственного земельного участка в акватории моря - проект уже прошел часть согласований, подана соответствующая заявка в Федеральное агентство водных ресурсов.

Фото: Владимир Аносов/РГ
В Сочи предупредили о резком похолодании

Этот участок значительно увеличит пляжную зону города, кроме того, часть его территории будет представлять собой своего рода мыс с небольшой бухтой, где расположится специально оборудованная гавань, рассчитанная на 530 яхт. Предварительно длина искусственного участка составит 3,3 километра, средняя ширина - 300 метров. Он позволит увеличить протяженность общедоступного пляжа с нынешних 1725 метров до 2800, а площадь - с 35 тысяч квадратных метров до 85 тысяч. Нормативная вместимость пляжа вырастет с восьми тысяч до 16 тысяч человек.

- На этом участке появятся пляжная инфраструктура, музей Черного моря, концертный зал, деловой центр. К началу курортного сезона первая часть проекта будет завершена, - сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства Сочи Семен Вялкин.

В регионах Экономика Недвижимость Инфраструктура Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край

Главное сегодня

Токаев начал отменять режим ЧП в Казахстане
В СФ назвали размер прибавки к пенсии при индексации на 8,6%
Захарова посоветовала Нуланд больше думать о США, а не о России
Путин заявил, что "Спутник V" эффективнее других вакцин
Посол: Назарбаев находится в столице Казахстана
Минтруд напомнил, сколько еще дней предстоит отдыхать в 2022 году
Повторение 2015 года: Что может произойти с банковскими вкладами