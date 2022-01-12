Сочинская набережная протянется на 15 километров

В южной курортной столице России вдоль акватории создадут единую прогулочную территорию протяженностью около 15 километров, которая начнется от устья реки Сочи в районе Морского порта, пройдет через центральную набережную и завершится у бальнеологического курорта "Мацеста".

Проект многоступенчатый, в него входят строительство и реконструкция множества рекреационных объектов. Частично он уже воплощен - в начале летнего сезона 2021 года была открыта обновленная набережная пляжа "Маяк". Однако самые значимые работы еще впереди. Речь идет о создании искусственного земельного участка в акватории моря - проект уже прошел часть согласований, подана соответствующая заявка в Федеральное агентство водных ресурсов.

Этот участок значительно увеличит пляжную зону города, кроме того, часть его территории будет представлять собой своего рода мыс с небольшой бухтой, где расположится специально оборудованная гавань, рассчитанная на 530 яхт. Предварительно длина искусственного участка составит 3,3 километра, средняя ширина - 300 метров. Он позволит увеличить протяженность общедоступного пляжа с нынешних 1725 метров до 2800, а площадь - с 35 тысяч квадратных метров до 85 тысяч. Нормативная вместимость пляжа вырастет с восьми тысяч до 16 тысяч человек.

- На этом участке появятся пляжная инфраструктура, музей Черного моря, концертный зал, деловой центр. К началу курортного сезона первая часть проекта будет завершена, - сообщил директор департамента архитектуры и градостроительства Сочи Семен Вялкин.