Специалисты "Россети Юг" получили компенсацию по ипотечным кредитам

В 2021 году более 300 работников ключевых специальностей "Россети Юг" получили компенсацию части процентов по ипотечным договорам. Такую форму корпоративной поддержки компания оказывает в рамках программы по улучшению жилищных условий сотрудников.

Сумма компенсации ипотечных процентов составила около 18 миллионов рублей, а получателями стали электромонтеры, электрослесари, мастера, диспетчеры производственных отделений филиалов "Россети Юг".

В волгоградском филиале такой формой поддержки воспользовались 105 работников компании, в Ростовской области - 119 молодых специалистов, в астраханском филиале - 56 энергетиков, а в республике Калмыкия 32 работника производственных отделений электросетевой компании.

Долгосрочная программа корпоративной поддержки работников компании по улучшению жилищных условий направлена на привлечение на предприятие сотрудников рабочих специальностей в возрасте до 35 лет включительно. Кроме того, программа мотивирует уже работающих молодых специалистов - электромонтеров, электрослесарей, мастеров, диспетчеров. Финансирование осуществляется из нетарифных источников.

Напомним, что программа поддержки персонала компании по улучшению жилищных условий создана по инициативе генерального директора компании Бориса Эбзеева в 2017 году. В прошлом году компания оказала поддержку в виде компенсации процентов по ипотечным договорам 254 молодым специалистам.