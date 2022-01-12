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Текст:   Ирина Белова  ,  Наталья Граф  ,  Алексей Михайлов  ,  Юлия Потапова  ,  Анна Юркова 
20:20 12.01.2022
Российская газета - Федеральный выпуск № 6(8654)

Стоимость квартир в новостройках увеличилась в среднем на треть

На 30 и более процентов увеличились цены на квартиры в новостройках в пяти крупных городах страны. Наиболее подорожали они в Сочи - практически вдвое, но от столицы Олимпиады-2014 не отстают и другие крупные города страны. В причинах разбирались корреспонденты "РГ".
А на эту квартиру в Сочи цена уже выросла на тридцать процентов. Фото: Сергей Михеев А на эту квартиру в Сочи цена уже выросла на тридцать процентов. Фото: Сергей Михеев
А на эту квартиру в Сочи цена уже выросла на тридцать процентов. Фото: Сергей Михеев

К примеру, в Центральном районе Сочи квартира в новостройке площадью 35 "квадратов" в начале прошлого года стоила около семи миллионов рублей, а сейчас ее стоимость составляет уже 12 миллионов.

Фото: GettyImages
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Президент Гильдии риэлторов Сочи Юлия Усачева считает, что резкое поднятие цен на квартиры в городе началось во время пандемии. Многие регионы объявили локдаун, и находиться там было попросту некомфортно. В свою очередь в Сочи жизнь бурлила, в него потянулись жители других регионов, что дало серьезный всплеск на рынке недвижимости курорта, а земельные участки подорожали еще больше - примерно в три раза.

Кстати, в отдельных микрорайонах главного города региона - Краснодара стоимость квадратного метра выросла даже на сто процентов и выше. Речь идет об его историческом центре и расположенных вблизи спальных жилищных комплексов. Однокомнатная квартира без ремонта обойдется здесь покупателю примерно в семь миллионов рублей.

- На ценообразование повлияла субсидированная ипотечная ставка от двух до шести процентов и увеличение размера материнского капитала, - отметил в разговоре с корреспондентом "Российской газеты" руководитель правозащитной организации в сфере недвижимости "Группа компаний 123" Андраник Геворкян. - Всем известно, как в последнее время взлетели цены на квартиры в Сочи, поэтому многие предпочитают покупать жилье в краевом центре, и, естественно, эта тенденция приводит к увеличению стоимости квадратных метров.

Повышение стоимости квартир на фоне высокого оттока населения в более теплые края отмечается в Мурманске. В Заполярье новое жилье практически не строится, а потому все более дорогим становится квадратный метр во "вторичках".

Фото: Павел Лисицын\РИА Новости
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- Оценивать в нашем городе рост цен на первичном рынке жилья невозможно, здесь нет строительства, - отмечает президент Мурманской региональной гильдии риелторов Юлия Андреева. - Что касается вторичного рынка, то на нем, по нашим данным, квартиры за прошлый год подорожали в среднем на 30-40 процентов. Этот рост основан на латентной инфляции, которая очень высока, а также на инвестиционном спросе, когда покупатели стремятся вложить в недвижимость обесценивающиеся деньги и затем сдавать приобретенную недвижимость. На мой взгляд, первая и основная причина - это именно инфляция.

Все "исторические" рекорды побили цены на квартиры в новостройках Омска- квадратный метр за прошлый год подорожал практически вдвое, и его стоимость превысила 84 тысячи рублей, отчего средняя цена квартиры в новом многоэтажном доме составляет уже 4,6 -4,7 миллиона рублей.

Эксперты считают, что резкий рост цены обусловлен ажиотажным спросом, связанным со льготными ипотечными программами. Между тем ожидается, что уже в ближайшее время спрос на новостройки в городе вновь пойдет вниз - банки поднимают ипотечные ставки, а покупательская способность омичей выше не становится.

Фото: Reuters
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В числе городов с максимальным ростом цен на новостройки оказался и Новокузнецк. "Сегодня однокомнатная квартира в новостройке выставляется на продажу за 4,3 миллиона рублей, тогда как в январе 2021-го она стоила 3,3 миллиона, - сообщила корреспонденту "РГ" специалист агентства недвижимости "Этажи" Евгения Карстен. - За два года цены выросли на 30-40 процентов, а в последнее время они совершили настоящий рывок".

От Новокузнецка не отстает и Кемерово - новостройки там подорожали на 50 процентов.

- Впрочем, цены выросли и по всему региону. Во-первых, у нас, как и по всей стране, произошел резкий скачок стоимости строительных материалов. Это один из основных факторов, - отмечает министр строительства Кузбасса Ирина Печеркина. - Плюс действие программы льготной ипотеки привело к тому, что спрос на рынке превысил предложение. Сыграли роль и программы сноса аварийных домов. Так что избежать роста стоимости жилья, наверное, просто не было возможности.

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