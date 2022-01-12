Ученые назвали главные археологические находки 2021 года на юге России

Завершился Год науки, но, как известно, она никогда не стоит на месте и каждый раз делает все новые открытия, двигаясь не только вперед, к совершенно фантастическим технологиям, но и, как это ни парадоксально звучит, назад, раскрывая тайны, которым сотни и миллионы лет. Какие самые крупные археологические находки были сделаны на юге России за прошедший год, расскажем в этом выпуске.

В Астраханской области обнаружили столицу Хазарского каганата, которую искали 100 лет

Вблизи крохотного волжского села Бараний Бугор, где живут 200 человек, ученые наткнулись на многочисленные артефакты Хазарского каганата, могущественного средневекового государства, простиравшегося в VIII веке от Каспия до Черноморья. Исследователи считают, что под землей - столица древнего царства Итиль, найти которую еще не удавалось ни одному археологу.

- Я давно занимаюсь Хазарией, у нас в Донецке - западная окраина каганата, а у вас на Волге - метрополия, - уважительно говорит хазаровед, старший научный сотрудник Донецкого республиканского археологического музея Эдуард Кравченко.

Следы хазар под Астраханью ищут уже сто лет. Среди самых дотошных исследователей был известный писатель и ученый Лев Гумилев, сын поэтов Николая Гумилева и Анны Ахматовой. Он убедил в 1959 году руководство Эрмитажа организовать экспедицию на Волгу. Но тогда археологи нашли только один-единственный череп хазарина у Ахтубы. Гумилев выдвинул теорию, что средневековую столицу затопило из-за подъема Каспия, и предположил, что искать следы царства надо на возвышенностях.

- Гумилев оставил нам подсказку, - рассказал "РГ" руководитель экспедиции, старший научный сотрудник Астраханского музея-заповедника Дамир Соловьев. - В своей книге "Открытие Хазарии" он написал, что в районе сел Семибугры и Бараний Бугор в дельте Волги в земле была обнаружена характерная для хазарской эпохи керамика, ярко-серая с барельефами в виде волн.

При раскопках Гумилев не смог найти древнее поселение, но его неудача не остановила последователей.

- Мы изучили эту местность методом ландшафтной археологии и выявили так называемый хазарский коридор, в границах которого когда-либо обнаруживались редкие артефакты, - рассказал Дамир Соловьев. Находки встречаются с обеих сторон Болды - рукава Волги, которая, скорее всего, во времена хазар была волжским руслом, на берегах которого и располагался древний город.

В раскопках участвовали волонтеры, помогать приехали 70 человек со всей страны: археологи, культурологи, студенты. Сколько было радости, когда откопали каменную печь с углями, задеревеневший скелет осетра. Приметы древней столицы находили одну за другой: монеты, перстни, фрагменты амфор. Кроме этого, археологи обнаружили черепицу и византийские кирпичи, свидетельствующие о том, что постройки - это как минимум дворцы.

- Столько всего обнаружили - не сосчитать, - говорит Дамир Соловьев. - На Волге такого количества артефактов хазарской эпохи еще не находили, поэтому считаю, что открытие серьезное.

По словам ученого, однозначно утверждать, что откопали Итиль, пока рано, сначала нужно тщательно исследовать артефакты. Но то, что это крупный центральный город, бесспорно. А если учесть, что по письменным источникам другого мегаполиса, кроме Итиля на Волге не было, то нынешняя находка не что иное, как сенсация.

Как выяснили исследователи, границы подземного царства уходят как минимум на полтора километра за пределы села, так что материала для исследований хватит надолго.

Под Волгоградом раскопали стоянку каменного века

Во Фроловском районе Волгоградской области ученые открыли ранее неизвестную стоянку древнего человека. Археологический памятник предстоит внести в реестр выявленных объектов культурного наследия, что позволит в дальнейшем провести полноценные научные исследования.

Стоянка находится на левом берегу Дона. На площади около 9,5 тысячи квадратных метров собрали около 30 каменных орудий. Среди находок есть нуклеусы (осколки камней), скребки, бифасиальные (двухсторонние) орудия, микролиты (миниатюрные кремневые орудия), отщепы (специально сколотые кусочки камня). Их предварительный типологический анализ позволяет датировать памятник рубежом мезолита и неолита.

- Обнаруженные завершенные формы каменных изделий дают надежду открыть здесь новую стоянку людей каменного века с сохранившимся культурным слоем и богатым каменным инвентарем, - сказал заведующий сектором археологии музея-заповедника "Старая Сарепта" Станислав Ремизов. К?слову, в Волгоградской области места финальных периодов каменного века, коллекции мезолитических памятников, за исключением стоянок Ураков бугор и Селезневское, немногочисленные и невыразительные. Исследование нового памятника может дать более богатый материал.

Кстати, в самом Волгограде, на Спартановке, тоже есть стоянка древнего человека. Ее вскрытая площадь - 650 квадратных метров, это самая большая раскопанная территория обитания неандертальцев в мире. Кроме того, Сухая Мечетка - древнейшая стоянка, культурный слой которой залегает в непотревоженном состоянии. А старейшее первобытное поселение в регионе - это Челюскинец в Дубовском районе. Ему около 130 тысяч лет.

В Ростовской области нашли окаменевший череп трогонтериевого мамонта

На побережье Таганрогского залива завершились раскопки окаменевшего черепа трогонтериевого мамонта (степного слона). Палеонтологи полагают, что возраст находки - около 600 тысяч лет. Благодаря исследованию одного из зубов ученым удалось установить, что степной слон погиб в полном расцвете сил. На момент гибели ему было около 60 лет.

О причинах смерти мамонта палеонтологам остается только строить гипотезы. По одной из них, животное в поисках пищи увязло в лимане и погибло. Следов воздействия на кости трогонтериевого мамонта хищников или человека не зафиксировано.

После извлечения череп и другие кости мамонта переданы для реставрации в Азовский археологический музей-заповедник, где уже экспонируется его собрат, найденный в 1964-м году. Окаменевший череп весит около 400 килограммов, поэтому его расчистка и транспортировка являются трудной задачей.

По словам кандидата биологических наук, доцента ЮФУ Вадима Титова, доисторическое животное является типичным представителем так называемой тираспольской фауны. С ним соседствовали лесные палеолоксодонтные слоны, благородные олени, лоси, медведи Денинга, пещерные львы и крупные носороги Мерка.