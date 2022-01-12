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12.01.2022 13:04
Рубрика: Власть

В 2022 году на юге России сформируют новые мотострелковые дивизии

Текст: Николай Грищенко (Ростов-на-Дону)

В 2022 году на юге России планируется формирование двух мотострелковых дивизий. До полного состава будет развернут 415-й учебный центр подготовки младших военных специалистов.

Фото: Пресс-служба ЦВО
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"Завершим в этом году создание двух дивизий, сформировав в их составе еще по мотострелковому полку и танковому батальону, это позволит повысить боевые возможности округа", - заявил командующий войсками ЮВО генерал армии Александр Дворников.

Отметим, что в 2020 году была сформирована 19-я мотострелковая дивизия в составе 58-й общевойсковой армии, а в 2021 году в составе 8-й общевойсковой армии завершился первый этап формирования 20-й мотострелковой дивизии.

Кстати

В прошлом году в соединениях Южного военного округа проведено более 4,7 тысяч мероприятий боевой подготовки. В том числе - свыше 1,6 тысяч боевых стрельб, 60 батальонных учений и 16 тактических учений уровня - полк, бригада, дивизия.

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