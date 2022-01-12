В Астраханской области произошел сбой системы "112"

Авария стала причиной сбоя в работе системы "112" в Астраханской области, - сообщили "РГ" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

- Из-за технических неполадок ночью система вышла из строя, но связь оперативно восстановили, утром снова возник сбой, - сообщили в ведомстве.

При этом номер 112 остается доступен для приема смс-сообщений. В связи с неполадками МЧС рекомендует жителям звонить в экстренные службы напрямую: 101 - пожарная охрана, 102 - полиция, 103 - скорая помощь, 104 - газовая служба.

К дежурным службы спасения необходимо обращаться по телефонам 46-99-11 и 46-99-22. Контакты районных спасателей размещены на сайте ГУ МЧС по области.