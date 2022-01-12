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12.01.2022 18:07
Рубрика: Общество

В Евпатории юбилей легендарного десанта 1942 года отметили выставкой

Текст: Алексей Вакуленко (Симферополь)
Российская газета - Неделя - Крым № 5(8653)
В Евпаторийском краеведческом музее открыли выставку к 80-летию Евпаторийского десанта.
Одними из первых с выставкой познакомились военнослужащие отдельного морского инженерного полка Черноморского флота РФ. Фото: Евпаторийский краеведческий музей Одними из первых с выставкой познакомились военнослужащие отдельного морского инженерного полка Черноморского флота РФ. Фото: Евпаторийский краеведческий музей
Одними из первых с выставкой познакомились военнослужащие отдельного морского инженерного полка Черноморского флота РФ. Фото: Евпаторийский краеведческий музей

Главный хранитель музея Юрий Губанов рассказал "РГ", что в экспозицию вошли фотографии, документы, вещи участников десанта, в том числе обнаруженные на местах боев фрагменты обмундирования (поясные ремни, подсумок для магазинов) и вооружения, "смертные" медальоны.

Фото: Музей обороны Севастополя
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- К сожалению, состояние не позволяет установить их принадлежность, - пояснил он. - Среди представленных на выставке фото особое внимание обращает на себя кадр, сделанный 29 октября 1988 года во время открытия в стенах нашего учреждения диорамы "Высадка Евпаторийского десанта". На нем запечатлены участники десанта, которые тогда посетили церемонию открытия. Также интересна фотография участника десанта, командира роты батальона морской пехоты Николая Шевченко. Кроме того, особую ценность представляет изданная во второй половине 1941 года в Одессе брошюра "Краснофлотцы в боях за родной город". Этот экземпляр незадолго до гибели в январе 1942 года в Евпатории один из авторов этой брошюры журналист газеты "Красный черноморец" Николай Варакин подарил своей матери, о чем свидетельствует дарственная надпись. Впоследствии в 1944 году, уже после освобождения города, когда установили обстоятельства гибели красноармейца, его посмертно наградили орденом Великой Отечественной войны I степени.

Выставка продлится до конца весны 2022 года.

Справка "РГ"

Тактический морской десант Красной армии высадился в Евпатории 5 января 1942 года для отвлечения сил вермахта от осажденного Севастополя и с Керченского полуострова. Из 740 бойцов выжили 70. Остальные в официальных документах до сих пор числятся "пропавшими без вести". Выбравшиеся из города десантники затем воевали в партизанских отрядах.

Ликвидировав участников десанта, нацисты расстреляли на Красной Горке в Евпатории 3000 человек (взятых в плен раненых десантников, а также местных жителей, в том числе стариков, женщин и детей).

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