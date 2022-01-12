На крымской трассе "Таврида" столкнулись 10 автомобилей

Резкое понижение температуры и скользкая проезжая часть стали причиной аварии с участием 10 автомобилей на федеральной трассе "Таврида" в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по республике.

Изначально на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о столкновении на трассе семи машин между селом Донское и Зуя. Прибывшие на место ЧП спасатели насчитали 10 поврежденных автомобилей, причем, некоторые из них вылетели с проезжей части.

- Спасатели обеспечили пожарную безопасность и безопасность дорожного движения в зоне ДТП до прибытия сотрудников ГИБДД, - рассказали в МЧС. - В результате массового ДТП пострадали два человека - помощь им оказали сотрудники скорой медицинской помощи.

В это же время из-за гололеда на автодороге село Чернополье - село Ульяновка в Белогорском районе съехал в кювет автобуса "ПАЗ" - его водитель не справился с управлением.