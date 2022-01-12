В Крыму подрядчики похитили у коммунального ГУПа 8,8 миллиона рублей

УФСБ России по Республике Крым и Севастополю разоблачило преступную группу, которая через завышение стоимости выполненных работ похитила более 8,8 миллиона рублей при строительстве объекта коммунальной инфраструктуры. Об этом сообщила пресс-служба УФСБ.

По версии следствия, одно из государственных коммунальных предприятий в 2018 году заключило контракт с коммерческой компанией стоимостью 54 миллиона рублей. Исполнитель привлек к работам субподрядчика.

- Представители коммерческой компании и субподрядной организации вступили в преступный сговор с двумя инженерами строительной компании, в должностные обязанности которых входил независимый контроль и приемка выполненных по контракту работ, - рассказала официальный представитель УФСБ России по РК и Севастополю Елена Варламова. - Целью сговора было хищение денег госпредприятия через внесение недостоверных, завышенных сведений о стоимости и объемах работ в акты приемки.

Махинаторам действительно удалось ввести в заблуждение госзаказчика относительно стоимости и объемов работ. И ГУП перевел исполнителям 8,8 миллиона рублей за фактически невыполненные работы. Похищенными деньгами мошенники распорядились по собственному усмотрению.

УФСБ квалифицировало произошедшее как нанесение госпредприятию материального ущерба в особо крупном размере. В отношении четырех фигурантов дела возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ. Им грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.