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12.01.2022 15:30
Рубрика: Общество

В Сочи предупредили о резком похолодании

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

В ближайшие сутки в Сочи сильно похолодает, сообщили в пресс-службе мэрии.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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По прогнозу синоптиков, с 18.00 12 января до 18.00 13 января в Сочи ожидается комплекс неблагоприятных погодных явлений - значительное понижение температуры, усиление восточного, юго-восточного ветра с переходом на западный, северо-западный.

- Местами порывы ветра могут достигать 14-19 м/с, - говорится в сообщении. - С 13 по 16 января на курорте ожидается активное понижение температуры воздуха на побережье до околонулевых и отрицательных отметок. В Лазаревском районе температура опустится до -5 градусов по Цельсию.

Ночью на Черноморском побережье местами пройдет сильный дождь, утром в отдельных районах переходящий в мокрый снег. В горной зоне ожидается снег и ухудшение видимости. Местами налипание мокрого снега. На дорогах возможна гололедица.

Все городские оперативные и дорожные службы переведены в усиленный режим работы. Рекомендовано воздержаться от выходов в горы, а также не выезжать туда на автомобилях, не оборудованных зимней резиной, не оставлять машины под деревьями и рекламными конструкциями.

В случае ЧП звонить с мобильных телефонов по номеру 010 и 112.

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