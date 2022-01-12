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12.01.2022 12:12
Рубрика: Общество

Врач рассказал, как сбросить лишние килограммы после праздников

Текст: Екатерина Ковалевская (Краснодарский край)
Праздники значительно сбили нас с режима нормального питания и образа жизни. Исполняющий обязанности главного врача Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Краснодарского края Андрей Сахаров рассказал "РГ", как наиболее безболезненно вернуться к здоровому питанию и сбросить лишние килограммы.
Фото: Илья Питалев/РИА Новости Фото: Илья Питалев/РИА Новости
Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Первый совет - питаться по расписанию и не голодать. В течение часа после пробуждения нужно обязательно позавтракать. Остальные приемы пищи следует равномерно распределить с диапазоном между перекусами в три-пять часов. Это улучшит метаболизм, отрегулирует уровень сахара и инсулина в крови, выровняет аппетит.

Фото: iStock
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Голодать не стоит, так как это заставит организм переключаться в режим сохранения и сжигать меньше калорий, то есть копить жир. Недоедание также может привести к тому, что тело начнет расщеплять на топливо мышечную массу.

Второй совет - пить больше воды, так как она поддерживает оптимальный обмен веществ, снижает аппетит, помогает быстро почувствовать себя лучше, а также выводит излишки натрия, что позволит избавиться от вздутия живота. В день желательно пить от 2 до 2,5 литра воды (от 8 до 10 стаканов).

Третий совет - уменьшить количество углеводов, но полностью от них отказываться нельзя, иначе это спровоцирует организм сжигать белок в качестве топлива вместо того, чтобы использовать его для поддержания работы мышц.

- Надо не отказываться от углеводов, а просто сократить их объем. Сочетайте овощи и нежирный белок с небольшим количеством полезных жиров и цельного зерна. Особенно полезны киноа, ячмень, дикий рис, оливковое масло первого отжима, авокадо, миндаль, - поясняет Андрей Сахаров. - Сложные углеводы дадут ощущение сытости и достаточно энергии. Другими словами, вы не будете голодным, капризным, раздражительным и депрессивным.

Четвертый совет - выберите то, что полезно и подходит именно вам. Однако предпочтение стоит отдать растительной и здоровой пище - овощам, фруктам, орехам, ореховому маслу, бобам, чечевице. Желательно максимально убрать из рациона фастфуд, калорийные десерты и закуски.

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Пятый совет - больше спать. По словам врача, давно доказано, что плохое эмоциональное состояние и недосып являются прямым источником сбоев в обменных процессах организма.

Шестой совет - добавить физической нагрузки. Без этого похудеть после праздников больше, чем на пару килограммов не получится. Кроме того, вес, если пренебрегать занятиями спортом, быстро вернется. Помогут приседания (два подхода по 30 раз), отжимания с упором в пол, упражнение "велосипед" (скручивания на пресс с чередованием поднятия ног, когда противоположное колено тянется к локтю), выпады (поочередно выставляйте вперед левую и правую ногу, приседайте, формируя под коленом угол 90 градусов). Еще хороша планка: упритесь ладонями и носками в пол, спину держите прямо (без прогиба в пояснице), напрягая все тело, сохраняйте это положение одну-две минуты.

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