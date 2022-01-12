Житель Таганрога погиб при попытке выбраться из застрявшего лифта

В Таганроге 37-летний мужчина разбился насмерть при попытке выбраться из кабины лифта, застрявшего на девятом этаже многоквартирного дома. Сотрудники СК России проводят проверку.

Как сообщает региональное управление СК, инцидент произошел в одном из высотных домов на улице Мариупольское шоссе.

"Кабина лифта, в которой находились трое мужчин, застряла между 8 и 9 этажами. Мужчины самостоятельно открыли двери лифта, после чего один из них попытался выбраться из кабины, но сорвался вниз", - говорится в официальном сообщении.

От полученных травм пострадавший скончался на месте ЧП.