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12.01.2022 14:49

Федеральные торговые сети в 2022 году продолжат экспансию на Урал

Текст: Анна Шиллер (Свердловская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 6(8654)
Местные гипермаркеты "Мегамарт" в этом году начнут работать под брендом "Магнит": федеральная компания приобрела холдинг, в состав которого входит уральская розничная сеть. По данным министерства АПК и потребительского рынка Свердловской области, в 2021 году в регионе появилось 244 новых точки продовольственной торговли, и большинство из них принадлежит крупным сетям. Так, "Магнит" открыл за год 80 новых точек, "Пятерочка" - 72, "Монетка" - 47, "Верный" - 17. Как это влияет на региональных игроков?
Фото: Егор Алеев/ТАСС
Эксперт оценил планы ретейлеров снизить наценку на базовые продукты

Эксперты отмечают, что последние пять лет продуктовая торговля развивалась с огромной скоростью, однако доля местных игроков на этом рынке только снижалась. Из-за экспансии федеральных торговых сетей (ТС) с рынка ушли "Райт", "Звездный", "Пикник", кто-то удержался, но не без потерь. Например, из 26 супермаркетов "Елисей" в Екатеринбурге осталось менее десяти, часть помещений для розницы у местной сети теперь арендуют федералы.

- Мы посчитали: за этот период в шаговой доступности от наших магазинов конкурентов стало в два раза больше. В том числе к ним относятся жесткие дискаунтеры, пекарни. Так, самый первый "Елисей" работал на выезде на Челябинский тракт, но, когда в близлежащие деревни зашли крупные ретейлеры, его выручка упала, и мы сдали площадку в аренду. Конкурировать с федералами мы не можем, - констатирует владелец Александр Оглоблин.

Тем не менее гастрономы "Елисейский", где реализуют блюда производства фабрики-кухни, которой он владеет, работают вполне успешно. В 2021 году предприниматель начал поставлять готовую продукцию другим сетям и онлайн-ретейлерам.

- Свои позиции сумели удержать и магазины "Кировский" (их более 160 в регионе), плюс небольшие розничные объекты сохраняются в малых городах Урала. Однако в глубинке продовольственной торговлей занимается в основном потребкооперация, и ее важно поддержать, ведь федеральные игроки в малые населенные пункты не пойдут, - рассуждает директор института менеджмента, предпринимательства и инжиниринга УрГЭУ Вера Соловьева.

Несмотря на то что сети международного, федерального и окружного масштаба занимают в Свердловской области более половины рынка (54 процента), а на долю областных и местных приходится 12 и 34 процента соответственно, уральские предприниматели верят: потребителей можно привлечь продукцией местного производства. Скажем, популярность магазинов полезной еды "Жизньмарт" только растет, хотя недавно и у нее появился конкурент - московский "ВкусВилл".

Фото: РИА Новости
Ретейлеры увеличивают долю своих торговых марок

- Производителей, с которыми мы сотрудничаем, около 150 - это дает ресурс для расширения их сбыта и нашего присутствия. Кроме того, конкурировать с федералами нам помогает обучение руководителей магазинов. Мы берем человека с опытом работы в бизнесе и общепите, в итоге он имеет совершенно иной уровень мотивации и компетенций, - поясняет директор по франчайзингу сети Ксения Лысенко.

Сейчас в Екатеринбурге 33 магазина "Жизньмарт". Основатели сети хотят запустить франшизу и в других регионах, начав с Тюмени. Нового сильного игрока в своем сегменте они не боятся, даже наоборот - уверены, что это поможет населению перейти на более качественное питание.

Крупнейшие сети своим преимуществом считают постоянное повышение качества услуг. К примеру, за счет оптимизации формата крупных магазинов и запуска дополнительных цифровых сервисов, постаматов они увеличивают покупательский трафик, отмечает преподаватель кафедры пищевой инженерии УрГЭУ Роза Тимакова.

Тот же "Магнит" планирует открыть на Урале компактные суперсторы на месте нынешних "Мегамартов". По количеству магазинов розничная сеть федерального бренда опережает прочих игроков в регионе - сейчас у нее 904 точки, в основном формата "магазин у дома". Кстати, в муниципалитетах, где доля "Магнита" окажется выше 25 процентов, уральские гипермаркеты не переименуют. Впрочем, суть от этого вряд ли поменяется, но формально требования закона "О торговле" будут соблюдены. Кстати, в Свердловском УФАС отмечают, что за прошлый год нарушений антимонопольного законодательства на продовольственном рынке региона не выявлено.

Прямая речь

Светлана Островская, заместитель министра АПК и потребительского рынка Свердловской области:

- С целью повышения доступности продукции региональных товаропроизводителей министерство на постоянной основе организует торгово-закупочные сессии, где они ведут прямые переговоры с представителями торговых сетей. Крупные ТС расширяют товарную матрицу, включая продукцию местного производства. В январе-октябре 2021 года оборот розничной торговли в регионе составил 996,4 миллиарда рублей. В фактических ценах рост составил 8,4 процента, в сопоставимых - один процент.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

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