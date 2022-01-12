Фото: Тюменцы вытоптали гигантские снежинки на льду Туры

В январские выходные педагоги и ученики тюменской детской художественной школы имени Митинского повторили творческую акцию 2020 года, прямо на снежном покрове реки Туры вытоптав ногами гигантские снежинки. Идею предложил замдиректора по учебно-воспитательной работе Александр Васильев, видимо, вдохновившись чудачествами на сугробах англичанина Саймона Бека.

На творчество тюменцев вдохновил англичанин Саймон Бек: 16 лет он создает рисунки, вытаптывая каждый в снегоступах по 10 часов в день. Фото: Татьяна Сергейчук

Первый раз снежинок было шесть, теперь же фантазеры (четыре наставника и десять ребятишек, а также несколько родителей) сделали только три - творчеству помешал пронизывающий ветер.

Узоры по заранее подготовленным чертежам появились недалеко от моста Влюбленных - на наличие проталин этот участок спасатели проверили накануне. Перед выходом на речной лед все мастеровые повторили правила безопасности.

Необычная новогодняя открытка на "холодном холсте" пришлась горожанам по вкусу: пока совсем не замело, они фотографируют ее с разных точек.