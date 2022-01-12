Фото: Тюменцы вытоптали гигантские снежинки на льду Туры

Новости

Под Волгоградом археологами обнаружены неизвестные науке курганы 09:51
Стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников 09:46
Эксперты ожидают, что всплеск "омикрона" будет недолгим 09:20
Услуги ЗАГС в офисах "Мои документы" можно получить независимо от места проживания 09:16
Петр Бирюков: Завершено благоустройство территории возле вокзала "Восточный" 09:12
Крупнейшие ретейлеры согласились ограничить наценки на продукты 09:00
Малкин забросил две шайбы в первом матче после травмы 08:55
Володин рассказал об ожидаемом ответе США на предложения России 08:47
Гинцбург пояснил, почему "Спутник V" не нужно модифицировать под "омикрон" 08:37
Премьер Казахстана: Новому правительству предстоит вывести страну из кризиса 08:17
В Екатеринбурге 93 школы эвакуировали из-за сообщений о минировании 08:01
На Большом Каменном мосту в Москве обновили подсветку 07:56
Экономист: Время очного обучения не учитывается при начислении пенсии 07:32
Хет-трик Кучерова помог клубу "Тампа-Бэй" разгромить "Баффало" 07:27
Посол РФ призвал США отказаться от агрессивной риторики и подумать о будущем 06:40
Врач рассказала о влиянии смартфонов на цвет и состояние кожи 06:36
В Гондурасе пассажир вывел из строя вылетавший в США самолет 05:57
В Хабаровске заработали первые проекционные "зебры" 05:52
ВОЗ сообщила о рекордном числе заболевших COVID-19 за неделю 05:30
Под Братском шесть человек пострадали в ДТП с автобусом и грузовиками 05:17
Диетолог Бобровский рассказал, в каких случаях сыр вредит организму 05:09
В Иркутске на маршруте загорелся автобус с пассажирами 04:55
В Приморье спасли травмированного тигренка 04:49
Нефть марки Brent на бирже ICE подорожала до 84,01 доллара за баррель 04:29
Депутат Бундестага назвал иррациональными требования об отказе от "СП-2" 04:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Роспотребнадзор предупредил об угрозе "двойных" заражений
Роспотребнадзор предупредил об угрозе "двойных" заражений
Какие законы вступают в силу в 2022 году
Какие законы вступают в силу в 2022 году
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
"Когда начались беспорядки, было страшно". Спецкор "РГ" - из Алма-Аты
12.01.2022 08:32
Рубрика: Культура

Фото: Тюменцы вытоптали гигантские снежинки на льду Туры

Текст: Ирина Никитина (Тюмень)
Российская газета - Неделя - Урал № 5(8653)
В январские выходные педагоги и ученики тюменской детской художественной школы имени Митинского повторили творческую акцию 2020 года, прямо на снежном покрове реки Туры вытоптав ногами гигантские снежинки. Идею предложил замдиректора по учебно-воспитательной работе Александр Васильев, видимо, вдохновившись чудачествами на сугробах англичанина Саймона Бека.
На творчество тюменцев вдохновил англичанин Саймон Бек: 16 лет он создает рисунки, вытаптывая каждый в снегоступах по 10 часов в день. Фото: Татьяна Сергейчук На творчество тюменцев вдохновил англичанин Саймон Бек: 16 лет он создает рисунки, вытаптывая каждый в снегоступах по 10 часов в день. Фото: Татьяна Сергейчук
На творчество тюменцев вдохновил англичанин Саймон Бек: 16 лет он создает рисунки, вытаптывая каждый в снегоступах по 10 часов в день. Фото: Татьяна Сергейчук

Первый раз снежинок было шесть, теперь же фантазеры (четыре наставника и десять ребятишек, а также несколько родителей) сделали только три - творчеству помешал пронизывающий ветер.

Фото: Татьяна Андреева
Жители городов России нарисовали новогодние открытки на льду

Узоры по заранее подготовленным чертежам появились недалеко от моста Влюбленных - на наличие проталин этот участок спасатели проверили накануне. Перед выходом на речной лед все мастеровые повторили правила безопасности.

Необычная новогодняя открытка на "холодном холсте" пришлась горожанам по вкусу: пока совсем не замело, они фотографируют ее с разных точек.

В регионах Культура Арт Актуальное искусство Общество Ежедневник Образ жизни Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Тюмень

Главное сегодня

Володин рассказал об ожидаемом ответе США на предложения России
Российский телеведущий Михаил Зеленский умер на отдыхе в Доминикане
Посол РФ призвал США отказаться от агрессивной риторики и подумать о будущем
МВД: Мошенники придумали новую схему обмана клиентов банков
В Екатеринбурге 93 школы эвакуировали из-за сообщений о минировании
Weeknd выпустил альбом с продюсером Майкла Джексона и Джимом Керри
На "Ленфильме" раскрыли секреты культовых кинофильмов