Как уральская православная организация приняла эстафету у пионерии

Нижний Тагил, Верхние и Нижние Серги, Дружинино, Шадринск, Сылва, Красноуральск - отряды юных скаутов появляются на Урале и в Зауралье чуть ли не каждую неделю.

- Мы целыми днями рассказываем о нашей методике - хорошо, есть возможность делать это удаленно. Сегодня - Сахалин, следующая неделя - Коломенское, на очереди - Борисоглебская епархия. А куда можем, сами приезжаем, - говорит руководитель совета Братства православных следопытов России екатеринбуржец Всеволод Кривцов.

Отряды скаутов, по его словам, действуют уже в 25 регионах России. Мы решили присмотреться к этому явлению. Первая наша встреча с последователями пионеров прошла… на кладбище.

Первый пионер

С просьбой найти могилу Михаила Петровича Стремякова к уральским следопытам обратились из музея истории молодежного движения России. В юности Миша сам был скаутом, увлекся романтикой походов и мальчишеского братства, а в 1922 году возглавил первый пионерский отряд на Красной Пресне и таким образом стал основателем всей пионерской организации Советского Союза.

Вместе со скаутами нам удалось выяснить, на каком участке кладбища похоронен этот незаурядный человек. Несколько раз дети и взрослые обошли погост, осмотрели каждую могилу. Была надежда, что сориентироваться поможет найденная в архиве старая фотография… Но точно сказать, какая именно из десятка ржавых пирамидок со звездочками стоит на месте погребения бывшего вожатого, к сожалению, невозможно.

- Мы все равно соберем деньги и поставим памятник. Такие люди заслужили, чтобы их помнили! - уверяет Всеволод Кривцов.

Ребята в разноцветных галстуках согласно кивают.

Желтый, бирюзовый, оранжевый

- Только что пришедшего в скаутскую организацию называют новиком, у него желтый галстук. Потом идет триколор третьего разряда, галстук бирюзовый с российским флагом по краю и погоны с тремя полосками. У триколора второго разряда погоны с двумя полосками, а галстук оранжевый, - просвещает нас 14-летний Лева Ефремов.

Свой бирюзовый галстук Лева получил минувшим летом после десяти дней, проведенных в лесном лагере.

- Сборы у нас называются княжеством. Мы живем в палатках, сдаем экзамены на разные нашивки и новые галстуки, - продолжает Лев. - Сначала - теория, отвечали письменно на вопросы, потом - практика: дали задание собрать дрова и разжечь костер. Нам разрешили кроме спичек взять угли из общего костра, потому что шел ливень. Мы не все время проводили в лесу: ходили в храм, устраивали соревнования. Самое главное, что мне запомнилось, - поход на 50 километров. Вышли в девять утра, вернулись в полночь.

У бывалых скаутов на груди нашивки в несколько рядов. Всего существует около 250 нашивок, и дают их за приобретение навыков и прохождение испытаний. Рассматриваем картинки на Левиной форменной рубашке.

- Костер - понятно: ты умеешь его разводить даже в ливень. А еще?

- У меня есть нашивка музыканта, я играю на фортепиано. Это повар - готовить могу. Барабанщик. Лодочник - за греблю. Красный крест - оказание первой помощи. Эта за узлы, та - за помощь во время богослужения в храме. А эта - за занятия спортом.

- А три перышка что означают?

- Три пера - очень важная нашивка. Дается после испытания силы воли: 24 часа нельзя есть, спать и разговаривать.

- И кто за этим следит?

- Роверы. Это такое звание, как в армии сержант.

Андрей Пономарев - ровер. Он командир Левиного отряда "Ковчег".

- Командир отвечает за конкретных ребят. А к роверу может обратиться любой скаут из соседнего отряда, и ты должен ему помочь, - объясняет Андрей.

Он стал юным разведчиком семь лет назад, последние три года посвящает скаутингу все свободное время. Вот и сейчас ведет занятие у новиков: мы разговариваем, пока они смотрят учебное видео.

- Летом интереснее всего. Мы ходим на яхтах, в походы, - вспоминает Андрей. - А сейчас, зимой, идет подготовка к лету. Я веду морское дело. Мой отряд очень хорошо подготовлен! У нас конкуренция, новые отряды стараются победить в чем-то наш "Ковчег".

- Каково это - командовать сверстниками?

- У нас все друг друга слушаются… А после занятий гуляем, я чувствую себя просто другом.

Бородатый скаут

Для Всеволода Кривцова скаутинг начался в 2014 году, когда его попросили сопроводить детей в лагерь.

- Я приехал и увидел свое пионерское детство, но более яркое. Решил изучить этот метод, а в итоге сам стал инструктором. В приходе Николая Чудотворца при Горном университете у меня было четыре человека. Постепенно отряд вырос до 50. Потом мы организовали первый городской лагерь на территории храма Вознесения. Ребятам очень понравилось. Сегодня у нас 27 отрядов, из них восемь на территории Екатеринбурга, 19 в Свердловской области и по УрФО.

Всеволод Кривцов и его коллеги помогают, подсказывают, но не всему отряду или патрулю, а только командиру. Тот сам ведет сборы и занятия, принимает решения. Такой способ управления называют скаутско-пионерским: все-таки у классических скаутов во главе стоят взрослые.

- У инструкторов галстук зеленый. У дяди Севы такой. Он брат, наставник и друг. Лучший! - признается Лева Ефремов.

Мальчишки и девчонки с удовольствием учат правила, вяжут узлы и собирают нашивки - вроде как самостоятельно, а на самом деле под присмотром увлеченных педагогов.

- В России скаутское движение развивалось благодаря инициативным людям, которые присоединились к нему ради своих детей. Вступали в братство, надевали галстуки, потом занимались уже с другими ребятами, - размышляет Всеволод Кривцов. - Так организация стала общероссийской. Мне кажется, все дело в методе. Он мощный, и он привлекает.

Метод

Яркая узнаваемая униформа, галстуки и нашивки - важные внешние атрибуты. Метод скаутинга, описанный еще в начале двадцатого века, подразумевает работу в малых группах. Обязательны торжественная клятва для новичков и сформулированные законы организации, работа на природе и обучение через игры и дело.

- Мы не учим ничему просто так, для кругозора. Все, что мы делаем, ориентировано на практическое применение, - подчеркивает Кривцов.

Из самого названия организации - братство православных следопытов - ясно, что она напрямую связана с церковью. Именно приходы становятся центрами российского скаутинга.

Среди следопытов есть и мальчики, и девочки, но в патрулях и в лесном лагере они занимаются порознь.

- Раздельное воспитание - традиция православия и русской классической школы. Ребята встречаются на общих сборах, общаются, только живут раздельно. В лесу между ними два километра, чтобы они самостоятельно организовывали свой быт. Бывают чисто мальчишеские дисциплины, военное дело например, а для девочек - творчество, рукоделие. Но часть занятий - совместная, - рассказывает наставник.

- То, что мальчики отдельно от девочек, мне кажется, правильно. Мы сосредоточены каждый на своих делах. Правда, девочки готовят лучше, - признается Андрей.

Скаутам дают нашивки за приобретение навыков и прохождение испытаний. Фото: Татьяна Андреева/РГ

Прямая речь

Анжела Тамбова, руководитель пресс-службы Екатеринбургской епархии:

- Для епархии братство православных следопытов - серьезная площадка духовно-нравственного воспитания детей и подростков. Эта педагогическая методика наполнена жизнью и верой. Ребята, приобретая важные навыки, заодно учатся разбираться в устройстве мира. Любовь к Отечеству и родителям, забота о младших - все это ненавязчиво культивируется в детях. И очень важно, что берут в братство любого ребенка, отбора нет. На Урале отрядов скаутов становится все больше, значит, в обществе есть потребность в такой организации.

Справка "РГ"

Основатель движения скаутов - англичанин лорд Роберт Стефенсон Смит Баден-Пауэлл. Его книгу "Скаутинг для мальчиков", вышедшую в 1908 году, в России перевели и издали в 1909-м. В нашей стране одним из первых книгу прочитал Николай Второй и велел отправить ее в реальные училища. Так она попала в Алексеевское училище в Москве, где Олег Иванович Пантюхов организовал отряд русских скаутов. 30 апреля, когда зажгли первый костер в Павловском парке, считается днем основания отечественного скаутинга.